蘇貞昌視察廚餘養豬肯定做得周全 鄭文燦樂邀呷滷肉飯

2019-01-14 20:01

〔記者李容萍／桃園報導〕行政院長蘇貞昌今日上午就任，下午挽起袖子「衝」到桃園市新屋區的欣倫畜牧場，由桃園市長鄭文燦等人陪同視察第一線廚餘養豬及相關動物疫病健康管理作為，蘇貞昌聽市政府有關市轄廚餘養豬概況及廚餘處理工作後，盛讚桃園市準備工作做得很好，鄭文燦也請蘇貞昌宣導，目前台灣沒有疫情，但豬肉購買量已掉了3成，呼籲民眾不要擔心，可放心購買豬肉食用，還邀約吃滷肉飯、焢肉飯，一起「顧台灣豬、呷滷肉飯和焢肉飯」，蘇貞昌則強調現在上市的豬肉都正常，民眾不用擔心。

鄭文燦指出，桃園市有399處養豬場，計有15萬2000頭豬，有314處養豬場約11萬頭使用廚餘養豬，其中74處養豬場已取得再利用檢核或再利用登記等認證，其餘240處則由環保局專案申請，針對農委會規定有使用廚餘卻沒有蒸煮設備的養豬場，市府於1月底會完成全市314場養豬場蒸煮設備的檢核程序，並規劃以90度高溫蒸煮1個小時，提高防疫功效。

鄭文燦說，廚餘是非洲豬瘟最主要的傳播管道，一有案例發生就會禁止使用廚餘養豬，改以飼料飼養。全桃園共飼養15萬2000頭豬，平均一天約消化550噸廚餘，其中150噸為桃園自產，另外400噸來自台北市、新北市等地。市府以送至汙水處理廠、化製廠和快速堆肥發酵中心等方式進行廚餘處理，短期防疫方面，市府與環保署研議將以約1億3446萬元經費，今年6月底前建置快速醱酵處理中心；長期防疫方面，全國第一座BOT生質能源中心預計2021年7月啟用，每日可處理250公噸廚餘。

鄭文燦提到，雲林、嘉義、花蓮已經宣布禁止廚餘養豬，全部改用飼料，以設備補償及每頭豬補償2200元方式，請業者離牧。但桃園多屬於中小型的家庭養豬戶，有避免推動防疫導致產業結束的壓力，一旦宣布禁用廚餘養豬政策，市府將提出比中央更優厚的離牧補助方案，為來勢洶洶的非洲豬瘟疫情提早做好防疫準備。

蘇貞昌說，防疫是重要工作，不是一聲禁用廚餘就可以解決，必需要有很多的準備工作，該花的錢就會花，不然等到疫情爆發，那就是上千億的損失，並提醒記取先前口蹄疫疫情時的教訓，桃園市做得很周全，希望其他縣市能跟著走，大家一起努力，中央也會全力協助地方進行防疫工作。

欣倫畜牧場負責人何逢廣說，養豬快30年，全都是飼養黑毛豬，每天都會用上10多萬噸的廚餘，使用的廚餘都是高溫100度煮上6個小時，且都是等到隔日再餵養，很重視廚餘的處理，會全力配合政府政策一起為防疫努力。

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