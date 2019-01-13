竹南農會推小番茄評鑑 退休金融員摘冠

2019-01-13 12:58

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮農會推廣在地小番茄，今早舉辦「小番茄果品評鑑暨農夫市集」，以玉女及蜜紅3號品種進行競賽，由金融業退休轉當果農的鍾美容奪冠。竹南農會總幹事蔡信芬表示，今年氣候得宜，鎮內小番茄產量品質俱佳，且皮薄細緻，又富含營養，歡迎大家一同來嚐鮮。

竹南鎮為縣內小番茄重要產地之一，尤其濱海地區土質為砂壤地，利於排水管理，再加上今年氣溫得宜，產量平穩；農會指出，目前鎮內溫網室種植面積約4.85公頃，今年收成約7萬5000公斤，品種以玉女及蜜紅3號為主，縣長徐耀昌今到場品嚐也讚不絕口。

評鑑脫穎而出奪冠的鍾美容說，退休後為提倡養生觀念，希望家人及客戶都能吃到天然食材，栽種6年來皆不用農藥、化學肥料，再加上今年氣候適宜，每日溫差可達10度左右，日照又足夠，使小番茄甜度大為提升，種出的果實色、香、味俱全。

種植小番茄17年的果農吳建民表示，北部氣溫較低，栽種出得小番茄果皮、果肉會較南部細緻，每年8至9月為栽種適期，隔年1、2月份則進入盛產季節，而他特地從荷蘭引進雄蜂進溫網室內幫助番茄授粉，提高著果率，也使產量更為穩定。

蔡信芬說，農會輔導蔬菜產銷班栽種小番茄，成果卓著，近年來更推出鎮內小番茄評鑑，希望藉由專家把關嚴選，提高鎮內小番茄品質及知名度，目前市價約1斤130至150元，歡迎民眾一同支持優質在地農產。

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