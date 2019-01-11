網友嗆今「刺殺館長」！林口警方追查竟發現...

2019-01-11 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕竟有人揚言刺殺「館長」！時常批評政府的網紅「館長」陳之漢昨晚在臉書貼出一張截圖，顯示一名網友昨日留言嗆聲要在今天「刺殺陳之漢本人」，讓許多人相當擔心，林口警方今天表示，發現這則留言已遭刪除，而該名網友已觸犯恐嚇罪嫌，需等到館長報案後，才能報請檢察官指揮偵辦。

館長昨日晚間於臉書分享一張網友在自己影片底下留言的截圖，有一名網友寫道，「民國108年1月11日，我將於林口健身房刺殺陳之漢本人，敬請期待」，雖然館長本人淡定回應「嗯！中來」，但不少支持者卻替他捏一把冷汗。

《三立新聞》報導，林口警方今天回應，這名網友的公開留言已經觸犯刑法的恐嚇罪，但這名網友是使用Google帳號留言，Google對於全球隱私權政策有做調整，因此，需等到館長主動報案後，才能報請檢察官指揮偵辦，追查其帳號和登入IP。另外，警方依循該影片網址上網查看時，卻發現這則嗆聲刺殺館長的留言已經遭到刪除。

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