宜蘭縣境之南「泡湯新秘境」 碧候溫泉改造成功

2019-01-10 16:40

〔記者江志雄／宜蘭報導〕位在宜蘭縣境之南的「碧候溫泉」，投入7500萬元大改造，原訂春節前開放，但因連續豪雨，施工進度受影響，確定年後才會對外營運，新園區採露天風呂形式設計，四周青山環抱，處處有蟲鳴鳥叫，將成為泡湯新秘境。

宜蘭縣政府經營管理的碧候溫泉，坐落於南澳鄉碧候村泰雅部落，泉質屬於碳酸氫鈉泉，即俗稱的「美人湯」，水質透明無色，帶點硫磺味，最高出水溫度攝氏46度。

碧候溫泉園區占地1.7公頃，縣府打造了6間家庭式湯屋，男、女裸湯各一間，2座SPA池，6個泡腳池，水溫調整為40度，改造計畫主體工程大致完工，目前在施作附屬設施，宜蘭縣近來陰雨綿綿，施工遭受波及，被迫延至春節過後開放。

縣府工旅處長李岳儒說，碧候溫泉聯外道路路幅窄小，停車場只能容納20輛小客車，未來如何因應假日車潮，必須未雨綢繆，營運後採使用者付費，票價部分尚待研議。

宜蘭縣擁有豐富溫泉資源，北端礁溪溫泉是國內少有平地溫泉，山區的太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉、清水地熱公園名聞遐邇，南端的碧候溫泉營運後，將提供全新的體驗。

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