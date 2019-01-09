外埔電火溪發現疑似豬隻屍體？ 原來是狗屍

2019-01-09 20:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕風聲嚇厲！非洲豬瘟色變疫情拉高，動物保護防疫處今天接獲外埔區電火溪發現疑似豬隻屍體，區公所立即拉起封鎖線，動保處趕往現場處理，最後確認為狗屍，採原地打包密封交由清潔隊焚化處理，現場並進行消毒。動保處呼籲，勿將動物屍體任意拋棄，以免汙染環境及違反相關法令規定。

動保處表示，近期為預防非洲豬瘟，已成立緊急應變中心，全面啟動防疫各項措施，包括鼓勵廚餘養豬戶改以飼料養豬、進行豬場消毒宣導及防疫訪視等，也加強宣導廚餘養豬戶務必落實廚餘高溫蒸煮達攝氏90度1小時以上的規定。

動保處提醒，畜牧場的斃死畜應依規定妥善處理，於非洲豬瘟防疫期間隨意棄置斃死豬，若遭查獲，將依《動物傳染病防治條例》裁處5萬元以上、100萬元以下罰鍰；如大量棄置，將依違反《廢棄物清理法》重罰6,000元以上、300萬元以下罰鍰，呼籲市民共同配合並提高警覺，全力防堵非洲豬瘟。

動保處指出，有關動物屍體的處理方式有3種途徑，1、動物屍體或流浪動物屍體可免費交給各區清潔隊代為處理；2、可將寵物屍體送至台中市動物之家南屯園區，委託寵物屍體集體火化；3、可自費委託民間專業寵物屍體處理業者或動物醫院代為處理。

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