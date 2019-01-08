七星潭花海過年迎賓 四八高地遍撒大波斯菊種子

2019-01-08 19:20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮觀海秘境「四八高地」，可將七星潭美麗海景盡收眼底，花蓮縣政府在今年在高地入口處撒滿大波斯菊種子，紅、白、桃紅及粉色花朵預計在春節綻放，遊客站在小丘上，可同時捕捉花海及遼闊無垠的湛藍太平洋，成為新打卡勝地。

四八高地又稱「奇萊鼻」，獨特的海階地形，能夠居高臨下，加上180度無遮蔽的視野，是眺望七星潭月牙灣海岸的最佳地點，一旁還有二次世界大戰留下的戰備坑道，兼具自然美景及歷史故事，成為花蓮知名觀光景點。

縣府農業處長羅文龍說，四八高地大草地已在月初重新整地，撒下大波斯菊種子，預計農曆年綻放，作為迎接春節觀光人潮的「迎賓花海」，年後也會在入口放置曼波魚石雕，作為生態園區的入口新意象，同步提升戰備坑道的維護與規劃。

他說，四八高地及坑道已由軍方撥用給縣府管理，未來也將納入七星潭的整體規劃中，盼能進行綠美化及閒置空間再利用，縣府向中央爭取到3.4億元，未來會強化四八高地、193線延伸到海濱大道、東大門的景觀設置，讓花蓮北區成為東部的好望角。

對於地方鄉親提出的七星潭觀光未來願景，包括特色市集與旅遊景點串接，觀光處長唐玉書說，市集設置地點將再重新盤點空閒土地，目前屬意七星橋下，可由新城鄉公所規劃管理，並串聯沿岸漁場及清水斷崖的觀光體驗，豐富旅遊行程。

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