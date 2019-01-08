65歲男子起床失去聽覺 竟罹患「耳中風」

2019-01-08 10:09

〔記者謝介裕／南投報導〕「耳中風」意外又一樁﹗

南投縣65歲陳姓男子平時就有暈眩老毛病，前幾天起床後，頭部又感覺有些暈眩，自以為休息就會好，怎料，午餐過後，耳朵開始出現耳鳴，伴隨而來的是突然右耳聽不到任何聲音，火速在家人陪同下到衛福部南投醫院就醫、檢查，結果確定是突發性耳聾，也就是俗稱的「耳中風」，還好注射類固醇等相關藥物，並配搭針灸輔助療法，在中西醫合併治療後，才幸運重拾聽覺。

季節變換劇烈的秋冬期間，係突發性耳聾好發期，患者大多是突然察覺單耳聽力喪失，部分患者除了聽力惡化還會合併暈眩，陳姓男子便是如此。

南投醫院院長洪弘昌指出，「耳中風」一般是指突然發生聽力障礙，主要是神經性的問題，不包括耳屎塞住、耳膜進水或耳朵遭外力撞擊等情況，病因目前仍不明，有可能與病毒感染、血管性疾病、內耳內淋巴囊水腫破裂或長期熬夜、壓力過大，以及秋冬季節天氣變化過大，導致血液循環較差等因素有關，目前治療方式以口服、靜脈或耳內注射類固醇為主，再輔以高壓氧治療或中醫針灸治療，以多管齊下手法增強療效。

南投醫院中醫科醫師賴卉蓮進一步表示，古代中醫對突發性耳聾稱之為「暴聾」，傳統醫學理論認為聽覺與五臟六腑有密切關係，兩耳通於腦、腎氣通於耳、脾主全身氣血之運化，氣血充盈上達耳竅而能聽，因此若氣血有所阻滯就可能會引起耳竅閉阻造成耳暴聾，透過針灸療法，便可促進氣血循環達到改善症狀的目的，並提醒「耳中風」患者應把握7天治療黃金期，一旦延遲就醫，便可能造成聽力永久受損，不可不慎！

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