中國海漂金門死豬染非洲豬瘟 金門豬肉品禁止輸台14天

2019-01-03 17:35

〔記者簡惠茹／台北報導〕金門海邊的死豬今天驗出非洲豬瘟病毒，農委會今天下午表示，按照風向和以往經驗判斷，這頭死豬應從中國漂流過來，金門豬隻及產品將禁止輸入台灣14天。

本週一（12月31日）金門縣金沙鎮田浦岸際發現一頭漂流上岸的死亡豬隻，經過金門縣動物防疫所採樣，送往農委會家畜衛生試驗所檢驗，今天檢出非洲豬瘟病毒，基因片段與中國分離病毒株相似度達到百分之百，農委會研判，依照金門縣風向和以往經驗，該頭豬隻應從中國漂流過來。

防檢局表示，金門縣動植物防疫所已經完成徹底消毒，該地區周邊半徑3公里內有1家養豬場，經該地公所獸醫師執行臨床檢查，健康情形良好，沒有異常狀況。

農委會表示，為確保整體產業安全，將暫停金門縣豬隻及其產品輸台14天，也將循兩岸防疫通報機制，通知中國要求轄內養豬業者，做好豬隻屍體處理工作。

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