中國海漂金門死豬染非洲豬瘟 金門豬肉品禁止輸台14天

〔記者簡惠茹／台北報導〕金門海邊的死豬今天驗出非洲豬瘟病毒，農委會今天下午表示，按照風向和以往經驗判斷，這頭死豬應從中國漂流過來，金門豬隻及產品將禁止輸入台灣14天。
本週一（12月31日）金門縣金沙鎮田浦岸際發現一頭漂流上岸的死亡豬隻，經過金門縣動物防疫所採樣，送往農委會家畜衛生試驗所檢驗，今天檢出非洲豬瘟病毒，基因片段與中國分離病毒株相似度達到百分之百，農委會研判，依照金門縣風向和以往經驗，該頭豬隻應從中國漂流過來。
防檢局表示，金門縣動植物防疫所已經完成徹底消毒，該地區周邊半徑3公里內有1家養豬場，經該地公所獸醫師執行臨床檢查，健康情形良好，沒有異常狀況。
農委會表示，為確保整體產業安全，將暫停金門縣豬隻及其產品輸台14天，也將循兩岸防疫通報機制，通知中國要求轄內養豬業者，做好豬隻屍體處理工作。
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農委會針對海飄到金門的死豬檢體檢驗結果及相關防疫作為農委會代主委陳吉仲召開記者會說明。（記者王藝菘攝）
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門海邊的死豬今天驗出非洲豬瘟病毒，農委會今天下午表示，該死豬應從中國漂流過來，金門豬隻及產品將禁止輸入台灣14天。（資料照）
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