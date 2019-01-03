高市觀光局又有新點子 首辦「烏魚子佐酒大賽」

2019-01-03 12:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局又有新點子，將首辦「烏魚子佐酒大賽」， 搶搭台式魚子醬風潮。

冬天是烏魚盛產的季節，特別是高雄梓官烏魚子製品豐富多元，從烏魚卵、烏魚鏢到烏魚腱，讓國內外老饕讚不絕口。

高雄市觀光局長潘恒旭表示，高雄烏魚子深受台灣民眾及日本旅客喜愛，好吃的滋味不亞於世界級的魚子醬，為了讓世界各地旅客都喜愛上這好味道，觀光局將在本月底舉辦「烏魚子佐酒大賽」，讓烏魚子除了中式料理之外，也可以做成西式料理，並挑選出搭配佐餐的酒類。

潘恆旭也呼籲高雄市有興趣的餐飲業者，一起發揮創意，讓台式魚子醬也可以躍身並列世界美食之一。

「烏魚子佐酒大賽」即日起接受報名，時間至1月15日止，只要是高雄市合法登記的餐飲業者，都可報名參加。

觀光局表示，這次競賽是榮譽賽事，無獎金制，目前已確定有晶英、水京棧、國賓、 義大天悅、義大皇家、翰品、漢王等飯店主廚參加，活動將邀請的評審，包括焦桐、吳恩文、梁幼祥、胡天蘭（邀請中）等著名美食評論家，歡迎大家一同參與盛事。

報名表傳真專線：07-7409705 觀光行銷科 收，查詢專線：07-7409810 或 7995678分機1511~1518。

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