移民署大隊長跨年夜發公開信 勸失聯越南客盡速自首

2018-12-31 22:32

〔記者劉信德／桃園機場報導〕移民署國境事務大隊大隊長陳建成31日晚間發出中文及越南文公開信，感性勸說經由觀宏專案入境失聯的越南旅客盡速出面自首，別讓情況變得更糟，並呼籲各界善用所有的社會網絡，如NGO、越南朋友、移工、外配們，儘量把愛心灑出去，幫忙這百餘人跟移民署聯絡，帶他們自首！早日回故鄉。

陳建成並分析狀況比想像中的嚴重，而且連非法僱用、藏匿的人也會有責任，他鄭重呼籲，請轉告這些越南鄉親還有藏匿他們的人，趕快出來面對，免得到時候連後悔都來不及了。

陳建成在信中提到，這些越南旅客脫團由非法集團接走，顯然是要去做非法工作或有其他違法行為，一般人誤以為只要這些人準備離開台灣前再自首就好了。但檢察官認為這屬於集體預謀的違法行為，涉及移民法74條的規定，可以關3年、罰9萬元，情形嚴重很多。

他在信中寫到，如果知道這些失聯旅客的下落，或者有聯絡，請盡速轉告他（她）們出來自首。如果有需要，他可以幫忙這些旅客去自首，並讓檢察官知道大家有懺悔意願，請檢察官降低刑責，讓這些越南鄉親能早一點回到家鄉。

陳建成最後在信中懇切呼籲這些越南鄉親，或與這些越南鄉親有聯繫的人，還有藏匿他們的人，趕快出來面對，別讓這些越南鄉親連後悔都來不及了。

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