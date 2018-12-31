12/31 各報重點新聞一覽

2018-12-31 06:29

自由時報

瞄準網路戰 中科院攬才 博士薪85K

中國及境外勢力持續對台發動網路攻擊，軍方除由資通電軍指揮部的「網路戰聯隊」進行防護與反制，也責由中科院執行網路作戰各式科技及裝備的研發精進。中科院人士透露，目前正擴大網路戰研發人才的招攬，博士級研發人員的月薪上看8萬5000元，希望延攬專業人才加入網路戰研發團隊。

詳見瞄準網路戰 中科院攬才 博士薪85K。

紅變白給靈感 養魚養出美白產品

一場養魚意外，造就美白新研發！大同大學生物工程系系主任陳志成指導的博士生將觀賞紅魚「越養越白」，發現添加的「菌紅素」竟是美白關鍵，進一步鑽研證實對人體皮膚有淡斑、美白效果，未來不排除邁向醫療，希望能達到改善黑色素瘤等病灶，造福人群。

詳見紅變白給靈感 養魚養出美白產品。

來台旅客首破1100萬人 明年拚1200萬

來台旅客人數再創新高！在日本大阪行醫的西川忍（Mr. NISHIKAWA SHINOBU）醫師，成為第1100萬名旅客。他已是第5次遊台，此次更帶家人同遊，並規劃明年還要造訪台灣。交通部代理部長王國材宣示，明年將再提升台灣觀光亮度，目標設定國際觀光客突破1200萬人次。

詳見來台旅客首破1100萬人 明年拚1200萬。

蘋果日報

人數新高 第1100萬遊客誕生 日醫師遊台5遍玩不膩 攜妻小來跨年

在日本大阪行醫的西川忍，昨從桃園機場與妻兒入境時，驚喜成為今年度來台的第1100萬名旅客！西川忍已是第5次來台，家人則是第3度。他很喜歡台灣的美食，之前都在北部旅遊，此行和家人來台跨年，將停留4天3夜，一家人除計劃到九份、十分走走，也會到台中及日月潭玩。

下吧 合歡山盼跨年雪 濕冷14℃ 萬人上山等美景

元旦4天連假東北季風來襲，合歡山昨湧入3800多輛車、估約1.1萬名遊客，武嶺即使到了半夜，仍像夜市般熱鬧，停車場一位難求，大家都想碰碰運氣能否遇到入冬第一場瑞雪。合歡山前天清晨出現久違的日出雲海，網友邱教官以縮時記錄令人感動一刻，網友盛讚：「真療癒！」中央氣象局說，今晚跨年夜北部、東北部雲層厚且降雨明顯，其他地區雲量偏多，有飄雨可能。

聯合報

防洗錢新制…銀行資料更新 變擾民運動

洗錢防制法上路，最近不少民眾接到銀行通知，要求在限期內更新客戶資料，否則將「婉拒交易或服務」，無法在ATM領錢或在網路銀行進行存款、轉帳等交易，民眾抱怨防制洗錢搞成「全民資料更新運動」，根本是找麻煩，埋怨電話塞爆銀行。

劉結一：中加強主導兩岸走向

中國國台辦主任劉結一昨天指出，2019年北京主導兩岸關係走向的大勢會繼續加強，兩岸同胞合作會更加密切，交流會更加熱絡，親情會更加緊密。但兩岸關係不會一帆風順，台獨勢力還會繼續挑釁生事，中國方面完全有能力戰勝各種風險挑戰，兩岸關係一定能克難前行，朝統一方向邁進。

中國時報

育2名以上3歲以下子女 可同時申請 公教夫妻育嬰假新福利

台灣面臨嚴重少子化問題，公教人員晚生、少生、不敢生的現象必須重視。銓敘部和教育部最近放寬規定，即日起，同時養育2名以上3足歲以下子女的公教夫妻，兩人可同時申請育嬰留職停薪，他們服務的機構或學校不得拒絕，以讓他們度過育兒的艱困期。

華府鎖定藍綠白地方首長 修補關係 美邀訪我政壇新星 最關注韓國瑜

我九合一選舉結果出乎美方預料，為重新了解台灣政局，美方積極透過智庫邀訪藍白綠地方首長赴美，除了柯文哲預計明年3月訪美外，綠營地方最大咖的桃園市長鄭文燦也有赴美計畫，高雄市長韓國瑜更是各界邀訪對象，但因上任後行程太滿，行程尚未排定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/