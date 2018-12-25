152越南旅客脫逃 外交部：已註銷簽證

2018-12-25 22:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕近日4個大型越南旅行團入境台灣，共153人，但觀光局今天證實，已有152人脫逃失蹤。外交部今天晚間回應說，接獲通報後，已立即註銷152人的簽證，也立即停止核發簽證給已獲准的182名越籍觀光客，以阻絕於境外。外交部也將要求越南強化管理及把關機制。

交通部觀光局今天證實，4個大型越南旅行團共153人，分別在21日及23日入境高雄，有152人脫逃失蹤。根據負責接待的東森旅行社提供資料，沒有逃跑的只剩一名真的領隊。東森旅行社說，與越南配合的組團社是合法取得觀光局觀宏專案的旅行社。

外交部對此表示，接獲通報後已立即註銷152人的簽證，亦同步通知移民署及國境大隊，同時電請我駐越南代表處及駐胡志明辦事處立即停止核發簽證給已獲觀光局核准的182名越籍觀光客，以阻絕於境外。

外交部說明，「觀宏專案」由觀光局主政，外交部負責核發簽證。外交部說，本案涉及違常脫逃行為，已建請行政院儘速召開跨部會協調會議，強化審核機制，以確保國境安全與社會秩序。外交部也將儘速洽繫越南駐台代表處，要求越方強化管理及把關機制，杜絕類似情形。

目前適用「觀宏專案」國家包括印尼、印度、越南、柬埔寨、緬甸及寮國等6國，由觀光局許可的旅行社籌組旅行團，團員名單皆須經過觀光局審核，再函送外交部核發電子簽證。

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