4越南團153人落跑152人 破南向觀光客來台紀錄

2018-12-25 19:12

〔記者蕭玗欣／台北報導〕東南亞旅客來台破紀錄！東森國際旅行社驚傳4團越南旅遊團團員153人中高達152人全「落跑」！

交通部觀光局指出，今天接獲東森國際旅行社通報，指出該社接待的4團旅遊團共153名團員，自23日起陸續有團員失聯，直到今天回飯店集合才發現竟然有152人落跑，只剩1名團員，該案已緊急通知外交部領事事務局處置，東森國際旅行社將負責未來這152名落跑團員遣返的所有費用。

觀光局國際組長鄭瑛惠表示，東森國際旅行社接待這批越南旅遊團，其中3團在21日入境，另1團是23日入境，23、24日陸續有3到4名團員失聯，這在以往紀錄上也常見，但今天旅行社卻通報153名團員中竟有152人失聯，觀光局因此緊急通報領務局，領務局後續可能針對越南組團社採取「不發觀宏簽證」，或「取消已核准的觀宏簽證」。

鄭瑛惠說，4團旅行團都是申請觀宏簽證入台，由於觀宏簽證只要旅行團超過5人就能申請，觀光局事前也會請外館或航空公司協助判斷組團社過去紀錄，才會納入申請觀宏專案名單，過去該組團社從未發生過如此多名團員逃脫紀錄。

鄭瑛惠說，由於東森國際旅行社已確實通報，因此不會受罰，但後續152名團員若被找回，旅行社須負擔後續所有遣返費用。

旅行商業同業公會全國聯合會召集人李奇嶽表示，他個人研判，應該是組團社遇到人蛇集團惡意利用，因為這種大規模、同時脫逃的情況非常不尋常，通常都是後面有人蛇集團操控，而這種事情在早年越南、泰國旅客或中國旅行團去日本、韓國，甚至台灣團早年到美國，都曾發生過，大部份普遍都是人蛇集團；他認為，台灣地接旅行社也是受害者。

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