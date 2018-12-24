200萬換年終場 吳蕚洋、李麗芬花蓮跨年合體獻唱

2018-12-24 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕先前參選台北市長的吳蕚洋在辯論會以一曲「愛江山更愛美人」爆紅，引來原唱李麗芬大讚「唱得比我還溫柔」，如今2人將要站上花蓮的跨年舞台共同獻唱，讓網友直呼「願望成真合體了」。

吳蕚洋在今年九合一大選的辯論會中，不僅極力推廣「蜂蜜檸檬」，還清唱「愛江山更愛美人」一曲爆紅，讓外界高度關注，其相關影片更在YouTube上獲得上萬點閱率，有網友稱他是「被政治耽誤的歌手」；至於原唱李麗芬也在臉書上提到，「托吳蕚洋先生的福，多年前錄製的愛江山更愛美人讓我當了2天的網紅。」

當時網友們紛紛鼓吹2人跨年合體演出，如今願望實現，在花蓮縣政府的邀請下，2人將在花蓮跨年晚會「太平洋觀光節」上合體，讓李麗芬再次於臉書發文表示，謝謝耶誕老人能送她這個驚奇又夢幻的禮物，「我們跨年夜在花蓮的跨年演唱會見，女漢子和柔熟男的合體演唱，一定會讓大家歡歡囍囍。」

消息一出，不少網友笑說吳蕚洋是「最大贏家」、「200萬換年終場」、「突然想去花蓮了」、「（選舉保證金）200萬要賺回來了，原來是出道費呀」。

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