獨家》普悠瑪懲處擴及鹿潔身等歷任台鐵局長

2018-12-21 14:09

〔記者李欣芳／台北報導〕台鐵普悠瑪翻車事故造成重大死傷，行政院今天下午4時將召開記者會公布調查報告並提出改進建議，據指出，列席記者會的交通部代理部長王國材根據行政院的調查，將對外宣布涉及的督導主管的責任追究問題，傳出建議懲處名單超過15人，懲處的最高層級將向上追究，不會只有到台鐵局副局長何獻霖，先前請辭獲准的台鐵局前局長鹿潔身等數位歷任台鐵局長都可能列入責任追究的懲處名單之列。

行政院知情官員透露，經調查普悠瑪列車出軌事故，台鐵的遠端監視系統沒有施工好，驗收也都出現問題，與此事有關的歷任台鐵局長也都有責任，因此都可能被懲處。

行政院今天下午4時將舉行「1021鐵路事故行政調查小組」記者會，這項記者會由政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）主持，調查小組召集人、政務委員吳澤成、交通部代理部長王國材、交通部鐵道局局長胡湘麟等人將出席。

吳澤成下午接受本報訪問時表示，下午的記者會他將說明普悠瑪翻車事故的改進建議，至於責任追究的問題他不會觸及，但這部分將由交通部代理部長王國材對外說明。

根據行政院調查小組11月26日公布初步調查結果指出，導致列車出軌的間接原因，包含ATP系統被隔離、主風泵異常、ATP遠端監視功能未連線，以及司機員於列車行進中，同時持續通聯嘗試排除列車異狀，進入新馬站彎道前未依規定減速等。

知情官員說，由於確切的懲處名單，還要由台鐵局進一步要求列入懲處名單者陳述意見，後續並召開人評會，最後才會確定懲處，因此，下午的記者會將由王國材宣布初步責任追究的方向，還不會公布全部的懲處名單，至於普悠瑪事故涉案的第一線人員，包含司機員尤振仲、調度員、檢查員等，只要曾接受檢調約談，為避免影響檢調辦案，則都未在這波建議懲處名單中。

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