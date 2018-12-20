六輕申請成為環境教育設施 環保署否決

2018-12-20 13:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕台塑爭取六輕成為環境教育設施場所，今於環保署進行審查，上午環團就聚集在環署前呼籲此案不能通過，會議中審查委員也因六輕未確實面對污染歷史，且送審內容不符合環教設施要求，因此幾乎一面倒將此案否決。

負責審查業務的環保署環訓所說，上次會議時委員就覺得有些地方需要補正，但今天開會委員還是覺得，六輕沒有把環教設施場所應扮演角色展現，且所要補正內容還是不清楚，經過書面審查及現勘後，今天14位出席委員中，13位不同意，1位保留意見，結論為未通過，六輕不會成為環保署環教設施場所。

環訓所指出，環境教育最重要的是價值澄清，六輕對於過去的污染歷史沒有做交代，沒有把真相說出來，有委員也點出阿媽公園裡面都是外來種，不是本土植物，不適合稱為環境設施，且教案呈現資料都是自己監測的，應該用公開公證資料。整體來說，委員所關心的問題，六輕回答的都不足。

至於六輕未來是否能夠再申請？環訓所表示，確實可以再提出申請，但必須是已經依委員意見做完調整之後，才能再提出，且他們提出申請時，會先看他們提出內容與環教設施場所條件是否符合。

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