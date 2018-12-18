流感重症破百例 上週新增2例未滿6月嬰兒

2018-12-18 15:50

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署統計，上週新增流感重症25例，其中，2例是出生未滿6個月的嬰兒、不是公費流感疫苗接種對象，提醒6個月內嬰兒的父母、幼托機構人員均符合公費流感疫苗接種對象，可儘速接種並落實勤洗手等習慣。今年10月進入本流感季以來，累計流感重症已破百例。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，上週類流感門急診就診共計6萬1628人次，與前一週持平，但新增25例重症。

疾管署防疫醫師林詠青指出，上週新增25例流感重症，包含15例女性、10例男性，年齡介於3個月至91歲，發病期間為11月下旬至12月中旬，其中，24例有慢性或相關潛在疾病、23例未接種本流感季疫苗。

值得注意的是，林詠青補充，有2例年齡較小的流感重症為3個月大、4個月大嬰兒，無慢性或相關潛在疾病，卻仍併發重症，提醒出生未滿6個月的嬰兒不是公費流感疫苗接種對象，但6個月內嬰兒的父母、幼托機構人員均符合公費流感疫苗接種對象，可儘速接種並落實勤洗手等習慣，減少嬰幼兒感染風險。

疾管署副署長莊人祥說明，截至12月16日，公費流感疫苗接種超過493萬劑。

目前成人劑型剩餘量約18.9萬劑，除了台北市調撥集中至台北市立聯合醫院附設12區院外門診部、苗栗縣調撥至18家衛生所、花蓮縣調撥至13鄉鎮市衛生所及衛福部花蓮醫院豐濱分院提供接種外，其餘縣市依合約院所疫苗庫存情形持續調整分配。

幼兒劑型剩餘量約7.2萬劑，除了新北市、宜蘭縣、嘉義市依合約院所疫苗庫存情形重新調整接種地點外，其餘縣市均未變更地點。

莊人祥提醒，要接種流感疫苗的民眾，最好先查詢當地衛生局網頁或疾管署全球資訊網網站，並電洽院所確認。

疾管署統計，近4週社區流感病毒以H3N2為主，今年從10月進入本流感季以來，累計124例流感重症，為近3年次高，其中，11例死亡，則是近3年最低。

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