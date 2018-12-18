度小月本舖爆經營內鬨 二姐嘆：留口飯給家人都不行？

2018-12-18 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕台南著名小吃「度小月擔仔麵」本舖昨晚突然宣布因為家族經營權及房租問題暫停營業，對此，「度小月擔仔麵」家族的二姐洪貴玲由媳婦代為發言透露，店租、盈虧都是她在負擔，卻沒有經營權，感到相當不滿，無奈表示，「留口飯給家人都不行？」

據《聯合報》報導，洪貴玲的媳婦方小姐說，度小月擔仔麵第3代傳人洪振銘離世時沒有留遺囑交代經營權，他們便自行分配打理各個店面，台南本舖一直都是由洪貴玲負責管理，並每月支付5萬元店租給屋主么弟洪秀宏，半年前洪秀宏提出整合的想法，洪貴玲也很配合，但後續洪秀宏都沒有提起明確訊息。

沒想到洪貴玲日前卻突然被告知，經營權不屬於她，所以才會貼出公告宣布暫時營業，打算先處理經營權問題，但在貼公告前洪秀宏竟在沒告知下就先在官網發出聲明，用整修店鋪為由，先宣布暫停營業，本舖一直都由洪貴玲經營，但在聲明稿中的本舖部分，洪貴玲的名字卻被除去，只提到么弟洪秀宏。

度小月擔仔麵發言人張贛鈴表示，除了台南本舖暫停營業，其他店面皆照常營業，至於家族紛爭，張贛鈴沒有回應。

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