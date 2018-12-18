不讓白玉苦瓜專美於前 青皮苦瓜鮮美回甘

2018-12-18 10:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕近來白玉苦瓜隨著選舉熱潮大大出名，其實還有一種綠皮的稱為「青皮苦瓜」，口感也很脆甜，屏東縣萬巒鄉農友陳俊瑞3年前租5分地搭設施種青皮苦瓜，正確施肥及用藥，每條苦瓜青脆，色澤鮮綠，和一般苦瓜比較，吃下去有種回甘的滋味。

45歲、原從事汽車修理的陳俊瑞，3年前辭去工作專心務農，他說家裡原本是種檳榔，近年來逐漸砍除改種苦瓜，目前先租了5分多地，花了近50萬搭設施，他說原來就對務農有興趣，剛好事業上想轉型，毅然放棄汽車維修收入穩定的工作，轉行種苦瓜。

陳俊瑞從農後，發現農村很多長輩務農還是單打獨鬥，於是把幾位農友聚集一起成立「佳佐果菜合作社」，社員以生產苦瓜、小黃瓜和青椒為主，以生產安全的蔬果為優先，先朝安全用藥，逐漸進入產銷履歷驗證，產品主要交行口及中北部批發市場，都有穩定價格。

他每天一早即和母親、老婆到瓜園採瓜，一天採收量大約在180公斤左右，經分級後裝箱送市場拍賣和行口商。雖非農業背景，但好學的陳俊瑞也報名屏東農業大學，能認識更多的農業前輩及專家，也學習更多管理技術。他說，白色苦瓜是常見品種，但青皮苦瓜除新奇，更多一份青脆鮮美，耐煮炒。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/