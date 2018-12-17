高市推3座滯洪池水域光電 每年挹注市庫1200萬元

2018-12-17 22:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市水利局首推滯洪池「水域光電」，推動永安、典寶溪B區、前峰子3座滯洪池，每年總發電量1500多萬度，每年可提供超過4000戶用電，更每年挹注市庫1200萬元。

政府啟動綠電年代，南台灣年平均日照可達3.68小時，深具光電產業發展優勢，水利局推動永安區永安、岡山區典寶溪B區滯洪池，發展水域型太陽光電，已於今年陸續完工，前峰子滯洪池因用地取得較慢，預計明年動工、明年底完工。

水利局表示，永安、前峰子及典寶溪B區3座滯洪池「水域光電」，發電裝置容量分別為4.2MW（百萬瓦）、6.4MW及2MW，總計發電量達12.6MW，總鋪設水域面積約15公頃，面積、發電規模排名全國第二。

水利局指出，工程由業者與台電簽約，負責設備及維護管理，市府只需提供土地，完全不用花錢，台電每年回饋市庫1200萬元，每年總發電量1500多萬度，每年可提供4100多戶家庭用電，年減碳量約8000噸，相當於種植27萬多棵樹，等同於20座都會公園的減碳量。

水利局強調採取浮力式設置高效能太陽能光電模組，可隨水位上升或下降，也不受颱風及地震影響，汛期有效防範地區水患，調節典寶溪洪峰流量，兼具觀光休閒遊憩功能。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/