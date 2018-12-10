罰寫太多！母女寫到凌晨好崩潰...網：罰學生還家長？

2018-12-10 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕到底在處罰誰？一名女網友的女兒常常被老師罰寫，因為老師說媽媽能幫忙，女網友看不下去親自下海一起寫，但數量大到仍舊寫不完，讓她不禁崩潰吶喊，「妹妹啊～妳能乖乖的不要常常被老師罰寫嗎？」

這名女網友到臉書社團「爆怨公社」發文透露，女兒被罰寫的原因百百種，包括「不乖」、「罰寫沒交」、「課文沒背」、「午休睜眼」等等，數量之大怎麼寫都寫不完，就算好不容易寫完了，又會不斷冒出新的，就像沒有盡頭般，每天都活在罰寫的深淵中。

原本原PO都讓女兒自己寫，但「因為老師說媽媽可以幫忙」，加上看著女兒為了罰寫，連睡眠時間都不夠實在不忍心，決定下海幫忙，不過母女倆合力寫到半夜1點多，還是寫不完，日復一日原PO不禁哀嘆，「沒有一個假日是輕輕鬆鬆的」。

網友看了紛紛回應，「我也幫兒子一起寫罰寫過，根本沒用」、「老師說能幫忙？那還罰寫幹嘛...是罰學生還家長？是我我不會幫」、「我以前都自己想辦法把三隻筆黏好一次寫三排...」、「罰寫沒意義，但了解為什麼被罰寫是很重要的」、「以前兒子也被罰寫過課文四次，寫完一遍老公很霸氣的寫上家長已知，一遍就可以了，有問題請與我聯絡」、「以前我有個同學一直交不出來，利滾利，他整年都在寫...」

不少網友認為罰寫沒有意義，但也有網友持反面看法，「我的字就是寫罰寫練來的，我同事從小到大沒有被罰過 ，那個字真的看不懂」、「我遇過一個孩子，犯錯請他寫反省單，他上面寫：我就是故意要犯錯，你們越生氣我越過癮...後來聯絡家長的次數頻繁了，家長嗆我：那是他在學校的事，我不負責。而且難教的孩子又不止他一個，你不要一直針對他！我後來下下策就是罰寫國語課文，一天半課，在校完成。他每天寫居然把內容倒背如流，比我還清楚。覺得罰寫不是全然無意義，要讓孩子負擔的了，有時候下下策不得不拿出來使用啊！」

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