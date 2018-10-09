疫病》高市登革熱疫情拉警報 今年開罰4千多件約750萬元

環保局主動出擊清除孳生源。（記者陳文嬋翻攝）

2018-10-09 23:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市登革熱疫情拉警報，今年確診數42例，市府環保局與衛生局聯手出擊，啟動高風險區域滅蚊作戰，清查登革熱孳生源，開出4千多張罰單，開罰約750萬元。

高市今年登革熱本土確診數11例、境外移入確診數31例，8月旗津、三民區出現登革熱群聚感染，前鎮、大寮區也陸續傳出確診病例，市府將前鎮、苓雅、鳳山區疫情列為高風險區域。

由於10月是登革熱傳播高峰期、11月則是第二高峰期，市府環保局、衛生局聯手出擊，展開地毯式掃蕩，啟動高風險區域滅蚊作戰，針對發現孑孓孳生源，協助民眾清除戶內外、防火巷、空地空屋等，平時不易清除孳生源的處所。

環保局今年依廢棄物清理法開出3800多張罰單，以國防部15件最多，其次為國產署土地13件、教育部的學校用地9件，總開罰金額600萬元。

衛生局則依傳染病防治法開出300多張罰單，以國防部23件最多，包括海軍陸戰隊、政治作戰局的眷村及土地，其次則是國產署16件，總開罰金額約150萬元。

環保局近來針對確診病例周邊5區共57個里，採「1區隊認養1里別」方式，出動近1千人次，掃蕩髒亂點等共600多處，並清除廢棄物、資源回收物45噸，並發現85處陽性點位，並將持續列管追蹤。

環保局除了環境大掃蕩外，為避免防疫產生漏洞，加派人力針對屋簷溝投藥，迄今已執行1200處屋簷溝，並發現4處陽性點位，呼籲民眾一起清除孳生源。