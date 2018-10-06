短暫好天氣只到今天 晚起北台灣轉有雨

中央氣象局指出，今天（6日）白天各地大多為多雲到晴的天氣。（資料照）

2018-10-06 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（6日）白天各地大多為多雲到晴的天氣，晚起東北風增強，桃園以北轉為有局部短暫雨的天氣。明天（7日）起北部與東北部稍涼、水氣增加。

氣象局表示，今天白天各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區仍有局部短暫陣雨，午後其他山區有局部短暫雷陣雨，晚起隨著東北風增強，桃園以北轉為有局部短暫雨。溫度方面，各地早晚天氣稍涼，低溫約21至24度，白天高溫北部及東半部約28至30度，中南部約32度，中南部日夜溫差較大。

氣象局預估，週日至下週五（7日至12日）期間天氣主要是東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，水氣增加，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。

颱風消息部分，第25號中度颱風「康芮」，6日凌晨2時的中心位置在台北北北東方1000公里的海面上，向東北移動，今天將影響韓國的天氣，明天再轉往日本北海道附近。

空氣品質方面，6日中部及雲嘉南空品區為「紅色警示」等級；高屏空品區、馬祖、金門及澎湖為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「普通」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 31 26 ~ 33 26 ~ 33 25 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）