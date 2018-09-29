高捷少女「學妹」小祈今亮相 第一項工作為免費電子書代言

2018-09-29 16:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高捷少女二期新生、小祈學妹今亮相，她將擔任站務員職務，但上任後第一項工作卻是代言高捷、輕軌雙系統通用的免費電子書，也順勢展現小祈喜愛閱讀的興趣。

高捷少女是高雄捷運的虛擬代言人，主要由Simon與其團隊希萌創意於2014年11月推出，包括繪師初夏繪製的站務員「小穹」、繪師緋華繪製的司機員「艾米莉亞」、繪師小啾繪製的維修工程師「婕兒」、及由繪師Riv繪製的客服員「耐耐」，後續還有女站務員雅朵、以及首位男性站務員飛揚，共6位成員。

高捷今安排高捷少女第二期首位「小祈」亮相，她也成為高捷少女第一位學妹，未來將擔綱站務員角色，不過上工後第一個任務，卻是替高捷、輕軌雙系統都可用的免費電子書代言。

高捷說明，為提倡閱讀風氣，打造友善乘車空間及連結數位脈動，特與Hami書城攜手，提供捷運場域內免費閱讀電子雜誌、報紙，開創閱讀新「捷」徑。

自10月1日起至12月31日止，於高捷全線38個捷運車站及車廂，以及輕軌列車與車站，旅客可使用個人行動裝置掃描站內（車廂內）海報、QRcode貼紙、燈箱廣告，下載「Hami Book」APP，並啟用GPS定位閱讀服務，免註冊、免登入，即可把握黃金閱讀時間於搭車空檔暢讀主線報章雜誌2小時，高捷公司也貼心提供免費WIFI，讓旅客盡情徜徉智慧電子服務。