防獼猴危害農作物 屏縣65戶農民申請電圍網

屏東縣政府今年至今已經舉辦12場獼猴防治架設電圍網宣導會。（屏縣農業處提供）

2018-09-27 18:03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕有鑑於台灣獼猴造成農損情形日益頻繁，加上捕捉困難，屏東縣政府配合農委會林務局，補助農民架設電圍網設施，只要是合法使用的農地，面積0.2公頃以上，種植果樹類、蔬菜、豆類或薯類等作物者，皆可提出申請，最多補助4.5萬元，可向當地鄉鎮市公所申辦；屏縣至今有65戶農民辦理申請。

屏東縣政府今年至今已經舉辦12場獼猴防治架設電圍網宣導會及示範點觀摩會，縣府今天（27日）表示，全縣至今有65戶農民申請補助裝設，比較特殊的是，縣內原住民鄉因地處觀光地區，農民考慮到整體美觀與防治並重，還沒有申請，需待集結地方仕紳及長老開會商議才能決定。

屏縣農業處黃國榮處長表示，台灣獼猴屬保育類野生動物，但依照野生動物保育法第21條規定，野生動物危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖等緊急情況，可予以人道方式獵捕或宰殺，唯事後必須向縣政府報備。

農業處也說，農委會於9月6日正式預告「保育類野生動物名錄」修正草案，從保育類調整為一般類的野生動物，便包含台灣獼猴、山羌、白鼻心、龜殼花、雨傘節、眼鏡蛇、大田鷸、短肢攀蜥等8種。於該日起預告2個月時間，收集意見，年底前可望公告上路。

農業處說明，日本採用電圍網方式防治獼猴危害農作物，成果頗佳，屏縣府近年也與農委會林務局致力推廣獼猴電圍網防治，電圍網架設後，農民無須再雇人力驅趕及放鞭炮等方式驅趕獼猴，可節省人力、金錢及時間，降低人猴衝突。