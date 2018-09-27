高鐵今起推手機App購票後，可於超商取得紙本車票功能。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2018-09-27 11:12

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵針對行動購票App「T Express」再推新服務，台灣高鐵公司表示，即日起新增「便利商店快捷取票」功能，旅客透過網路訂票、T Express App訂票後，可憑訂位代號於App產生條碼，持手機前往超商櫃台直接掃瞄結帳，就可取得高鐵紙本乘車票；不過該服務初期只限於統一超商，其他超商業者將陸續加入服務。

高鐵透過App購票後，可直接掃QR Cord進站搭車，為何還需要推超商取票功能，高鐵公司表示，主要是許多民眾還是習慣使用紙本車票，尤其是旅客幫親朋好友購票時，不一定每個人都有使用T Express，因此，推App超商取票功能，可讓有不同需求旅客，購票更快速、便利，免去排隊操作多媒體機台的手續及時間。

高鐵公司表示，該服務初期先於統一超商門市辦理，但部分特殊門市（如台鐵或高鐵站內門市）並無提供高鐵車票售票服務，提醒旅客欲了解特定門市是否提供高鐵車票銷售服務，可洽各業者客服專線進行查詢。另外，提醒購買敬老票、愛心票及大學生優惠的旅客，於便利商店取票時，需攜帶有效證明文件，方能順利取票；乘車時務還需攜帶本人有效證件正本以備查驗。

根據高鐵公司統計，截至今年8月止，「T Express」App下載量逾630萬次，去年每月平均透過「T Express」訂購車票數超過130萬張，全年持手機票證進站搭車的旅客更超過520萬人次。