搶救百萬斤花蓮文旦！ 代縣長蔡碧仲戴柚皮帽促銷

2018-09-21 17:23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕距離中秋節只剩2天，全國最大文旦產地花蓮瑞穗鄉今年大盛產，總量高達5300萬台斤的柚子仍有100萬台斤賣不出去！花蓮縣代理縣長蔡碧仲今天下午前往瑞穗農民吳媽媽的鐵皮屋倉庫，見到堆積如山的文旦，立刻拿刀剝了一顆文旦柚製作柚皮帽戴頭上，大力促銷花蓮文旦，並提出3項穩定產銷措施，包括採購文旦2500箱、補助運費以及收購加工利用50萬台斤。

蔡碧仲先在瑞穗鄉農會聽取簡報後，就到瑞北村吳媽媽的鐵皮屋、看到堆得像小山一樣的文旦柚也相當不忍。吳媽媽說，因為採文旦缺工，她的柚子園一直到農曆八月初才採完，導致只剩一個多星期時間，看到文旦快要趕不上中秋節「實在很難過」！

「到花蓮第5天就趕來瑞穗關心柚農」。蔡碧仲說，一開始先處理秋節贈送弱勢戶白米的問題，目前已拜託各公所把米送到民眾府上，接下來立刻到瑞穗關心文旦農民。他強調，花蓮文旦產量佔全國總量的1/4，他作為農家子弟很知道農民辛苦，今年風調雨順盛產，應該想辦法解決。

蔡碧仲說，縣府目前穩定文旦產地產銷措施，首先由縣府購買2500箱花蓮縣優質文旦柚，贈送年初花蓮地震協助救災的國軍、以及弱勢民眾，他說，雖然距離秋節只剩2天，縣府分批贈送文旦可能會來不及，但文旦這麼營養可口的水果其實是「愈放愈香甜」，秋節過後還是可以享用！

他說，穩定措施之二，縣府補助文旦柚共同運銷費用每公斤3元，協助運銷到全國的各個農產品拍賣市場；措施三，次級文旦縣府也將輔導業者加工，收購價每公斤7元，協助文旦加工開發利用，預估加工量50萬台斤。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，今年到目前仍有約100萬台斤文旦賣不出去，站在農會立場必定全力協助，如縣府處理不及的部份農會也會設法收購。

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