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申請社福津貼補助更便利 屏縣府今年主動辦理

今年屏東縣申請社福津貼補助不用擔心，不但主動辦理並縮短作業。（記者葉永騫攝）

今年屏東縣申請社福津貼補助不用擔心，不但主動辦理並縮短作業。（記者葉永騫攝）

2024/07/31 17:00

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府今年起，主動協助弱勢民眾辦理「低收入戶、中低收入戶、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助及特殊境遇家庭子女生活津貼」總清查作業，簡化原有申辦流程，採主動清查模式，總計協助4萬8092案、受益人數達7萬人；減少19萬2368張紙、減少碳足跡達1.185公噸；縮短總清查作業14天以上工作時。

每年9月底，屏東縣開始進行社福資格年度總清查，以往需要民眾到鄉鎮市公所做申辦、繳交資料，對於弱勢民眾、身障、年邁長輩或行動不便者相當的不便，甚至可能因忘記而影響權益，縣府今年決定採取主動清查，解決弱勢民眾的困境；民眾不需到公所、村里辦公室提交相關審核文件。

縣府社會處長劉美淑表示，今年縣府運用「衛生福利部全國社政整合資訊系統」，條件無變動者依系統查調之資料主動辦理總清查初複審作業，申請者不必再親臨現場申辦，減少奔波；減少紙張列印至少省下19萬2368張紙、減少碳足跡達1.185公噸，讓環境「節能減碳」；並由各公所、戶政事務所與社會處主動辦理資料查調與審核作業，縮短了14天以上的行政作業時間讓「行政加速」提升審查效率，弱勢民眾也不會再忘記辦理總清查而失去社福的照顧，未來除了傳統的臨櫃辦理，將發展線上申辦的機制，並以無紙化為目標，永續環保、落實社福。

往年社福補助申請必須親自到場辦理。（圖由屏東縣政府提供）

往年社福補助申請必須親自到場辦理。（圖由屏東縣政府提供）

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