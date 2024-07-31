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不當資訊網路防護系統 教育部攜手中山大學建置

教育部與中山大學攜手建置「不當資訊防護系統 （TANWP）」，利用三層式防護技術，打造台灣學術網路安全防護環境。（記者楊綿傑攝）

教育部與中山大學攜手建置「不當資訊防護系統 （TANWP）」，利用三層式防護技術，打造台灣學術網路安全防護環境。（記者楊綿傑攝）

2024/07/31 16:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕為避免兒童與青少年在網路上觀看、閱覽、收聽或使用有害其身心健康的資訊內容，並強化資訊安全，教育部與中山大學攜手建置「不當資訊防護系統 （TANWP）」，利用3層式防護技術，打造台灣學術網路安全防護環境，也能從每年數千億的瀏覽次數中，阻擋防護學術網路中瀏覽不當資訊網站內容的行為。

台灣學術網路 （Taiwan Academic Network; TANet） 為教育部與台灣各學術單位共同建立的網路系統，提供全國學校教學研究分享資源所用，範圍涵蓋各大專院校與全國中小學，提供全國學校穩定的網路環境，但加以阻擋有關暴力、血腥、色情、猥褻、賭博及其他有害身心健康的網際網路內容，以建立安全的防護機制是重要課題。

教育部表示，為保護台灣學術網路的網路內容安全，委託中山大學圖書與資訊處執行「TANet青少年網路內容防護計畫」，研發1套屬於教育學術單位，使用於台灣學術網路內容安全防護的阻擋技術，應用這項技術建置了「不當資訊防護系統 （Taiwan Academic Network Website Protection; TANWP）」，預防兒童與青少年在學術網路環境中觸及不當資訊內容。

教育部說明，不當資訊防護系統採用3層式防護技術，以3種不同的網站連線方式進行分層過濾阻擋，阻擋了包含色情、暴力、恐怖、血腥、危險內容及其他有害行為相關類型的網路內容，強化網路安全防護，並透過自主蒐集黑名單、TANet使用者反應機制提供等，保護使用者在瀏覽網路內容時，避免接觸到資訊服務中的不當資訊網路內容。

此外，教育部提到，該系統每年過濾數千億的瀏覽次數，成功阻擋防護學術網路中瀏覽不當資訊網站內容的行為。將持續強化內容過濾技術，也進一步透過AI技術研發主動偵防的機制，並與區網中心、學術單位等其他相關組織建立合作夥伴關係，共同分享資訊及資源，達到跨領域聯防的效果，目前不當資訊防護系統防護範圍已涵蓋至全台12個區網中心。

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