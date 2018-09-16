上週再新增5例登革熱 全台累計117例

2018-09-16 20:15

〔記者吳欣恬／台北報導〕疾病管制署今（16）日公布過去三天全台共新增5例登革熱本土病例，包括台中市3例、新北市及高雄市各1例。今年截至昨（15）日國內共累計117例登革熱本土病例。

新北市個案為新莊區營盤里60多歲男性，9月14日發病，目前住院中，平時活動地為住家附近，其住家與豐年里的高風險場域相距約600公尺，初步推估該地為感染源。

高雄市個案則為三民區安發里60多歲女性，9月10日發病，目前住院中，潛伏期間多於住家附近活動。患者住家與8月底確診之的三民區安發里第一例個案相距80公尺，有地緣關係，且都是感染第二型病毒。

台中市3例個案皆為60歲至70多歲男性，居住地分別為大里區祥興里2例及東區東橋里1例，陸續於9月4日至9月10日發病。其中大里區個案居住於疫情高風險區；東區東橋里則為新增里別，潛伏期間多於住家及東興里大智公園活動，研判於該區感染。

新北市、高雄市以及台中市政府已安排防疫人員前往個案住家及活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除及噴藥等防治工作。

今年國內共計117例登革熱本土病例，個案居住地分別為台中市65例、新北市33例、高雄市7例、彰化縣6例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市及臺南市各1例。

因本週末受山竹颱風及其外圍環流影響，部分地區有局部短暫陣雨發生，疾管署再次呼籲，雨後病媒蚊密度會隨環境中積水容器增加而上升，民眾應徹底清除不必要的積水容器，使用中的容器則務必每週檢查、刷洗並加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生。