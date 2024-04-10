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「化粧品」統一管理！ 7/1起不再分一般或特定用途

衛福部食品藥物管理署今（10日）指出，現行化粧品管理分「一般化粧品、特定用途化粧品」兩類，今年7月起將不再分類，採「單一管理」。（記者邱芷柔攝）

衛福部食品藥物管理署今（10日）指出，現行化粧品管理分「一般化粧品、特定用途化粧品」兩類，今年7月起將不再分類，採「單一管理」。（記者邱芷柔攝）

2024/04/10 17:26

〔記者邱芷柔／台北報導〕我國現行化粧品管理分「一般化粧品、特定用途化粧品」兩類，衛福部食品藥物管理署今（10日）指出，今年7月起將不再分類，採「單一管理」，同時配合衛福部公告時程推行化粧品產品登錄制度、建立產品資訊檔案，並導入化粧品安全資料簽署人員制度，業者完成登錄才能製造、販售、輸入、贈送等，否則依法最高可裁處100萬元，並可連續處罰。

食藥署副署長王德原表示，目前我國化粧品管理分為兩類，防曬品、染燙髮劑等屬於特定用途化粧品，上市前須先向衛福部申請查驗登記，但考量有誤導消費者特定用途化妝品具有特定療效的疑慮，且經考量國際間無類似做法，因此將自今年7月1日起，比照歐盟、美國、東協、加拿大等，以單一類別進行管理。

王德原說，今年7月1日起所有化粧品只要沒有完成登錄，就不能製造、輸入、贈送、陳列供試用，相關用途通通不可以，經查獲未依規定登錄，即可依化粧品衛生安全管理法處1萬到100萬元罰鍰，且可以連續罰。

食藥署科長醫療器材及化粧品組張家榮說明，今年7月1日起，所有化妝品上市前須先到「化粧品產品登錄平台系統」完成登錄，消費者也可使用該平台查詢產品相關資訊。

張家榮表示，食藥署也將分三階段請業者建立「產品資訊檔案」，今年7月1日先針對原本的特定用途化粧品，明年7月起針對嬰兒用、唇用、眼部用、非藥用牙膏、漱口水等一般化粧品，後年7月起除了免辦理工廠登記者外，其他所有化粧品都要完成建制。

張家榮說明，化粧品「產品資訊檔案」包含16項資料，如產品登錄證明、全成分及含量、製造方法和流程、不良反應資料、產品安定性試驗報告等，並導入安全資料簽署人員制度，簽署人員須具備相關學歷，並完成54小時訓練課程，以及每年回訓8小時。

食藥署也提醒，消費者若發現有不良品或使用時發生不良反應，可通報食藥署建置的「藥物食品化粧品上市後品質管理系統」，或撥打通報專線02-2521-5027。

「產品資訊檔案」包含16項資料，食藥署也將分三階段請業者完成建置。（食藥署提供）

「產品資訊檔案」包含16項資料，食藥署也將分三階段請業者完成建置。（食藥署提供）

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