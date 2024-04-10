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澎湖「跳島101K自行車活動」報名 挑戰組、休閒組各1千名額

澎湖「跳島101K自行車活動」開始報名，挑戰組、休閒組各1千名額。（觀光署提供）

澎湖「跳島101K自行車活動」開始報名，挑戰組、休閒組各1千名額。（觀光署提供）

2024/04/10 17:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部觀光署澎湖國家風景管理處舉辦「2024澎湖跳島自行車嘉年華」，分為挑戰自我的101公里挑戰組，以及闔家歡樂的22公里休閒組，各有一千名名額，即日起已可開始報名。

2024澎湖跳島自行車嘉年華系列活動首先登場的是春季3月1日起至6月30日，以及秋季9月1日至11月30日的「自行車領騎服務」，澎管處與澎湖縣自行車協會合作，推出了全台最優質的免費領騎服務，車友或車隊只需5人（含）以上，於7天前透過報名表預約申請，便能藉由領騎達人帶隊，更深入的認識澎湖。

同時輔導澎湖觀光自行車租賃站，於南海遊客中心提供30台的21段變速自行車，及2台的電動輔助自行車，藉以提升車友自行車騎乘及租借率。第二波活動為配合2024世界自行車日騎遊環台的活動，規劃「騎遊菊島沁涼一夏騎乘」，車友將騎乘在湖西鄉的濱海自行車道。

壓軸活動就是9月22日（週日）的「澎湖跳島101K自行車活動（101 Hopping Bike）」，活動分為挑戰自我的101公里挑戰組，以及闔家歡樂的22公里休閒組，沿途將經過嵵裡沙灘、鎖港自行車休憩站、北寮摩西分海、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點，車友還能在車道補給站享用澎湖黑糖糕和鹹餅等特色名產，終點站還有提供澎湖風味美食，包含以高檔海鱺魚與現採牡蠣熬成之鮮味海鮮粥、花枝丸、月亮蝦餅及丁香魚等料理。

活動完賽禮還有限量「夢幻鯧龍海鮮禮盒」，內容包含被喻為大海中稀有夢幻珍品的「藍瓜石斑」、口感細嫩紮實的「黃金鯧」各1尾，與澎湖新興明星魚種「龍虎斑」魚下巴，皆精選自「澎湖優鮮」證明標章並獲得優良水產品產地認證。

「2024澎湖跳島101K自行車活動」即日起在樂活網站進行線上報名，邀請大家呼朋引伴，一起到澎湖自行車跳島旅遊。

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