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連停2天！ 台鐵明下午15時前全線停駛

凱米颱風侵台，明天（25日）下午15時以前，台鐵西部幹線、東部幹線和南迴線的對號列車、區間（快）車都「全線停駛」。（圖擷自氣象署）

凱米颱風侵台，明天（25日）下午15時以前，台鐵西部幹線、東部幹線和南迴線的對號列車、區間（快）車都「全線停駛」。（圖擷自氣象署）

2024/07/24 21:56

〔記者吳亮儀／台北報導〕連續2天全線停駛！台鐵公司今天（24日）晚間宣布，受凱米颱風侵台影響，明天（25日）下午15時以前，包括西部幹線、東部幹線和南迴線的對號列車、區間（快）車都「全線停駛」。

台鐵公司說明，明天下午15時前：

一、西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）：
1、對號列車：全線停駛。
2、區間（快）車：全線停駛。

二、東部幹線（樹林=台東）：
1、對號列車：全線停駛。2、區間（快）車：全線停駛。

三、南迴線：
1、對號列車：全線停駛。
2、區間（快）車：全線停駛。

四、支線：
平溪、深澳、六家、內灣、集集、沙崙線停駛。

另外，台鐵公司說明，因北迴線崇德=和仁間部分路段受土石流影響，後續將視路線搶通情形再發布通車狀況。今天宜蘭、花蓮整天受到強颱凱米影響，風強雨大，根據交通部公路局「即時影像監視器」觀測到台9丁線065K+500有土石溢流，也在北迴線崇德=和仁附近，土石溢流淹沒公路和軌道，幸好台鐵公司今天全線停駛。

受到蘇花路廊土石溢流和附近落石影響，今天傍晚17時左右，台鐵崇德站站務人員罕見先撤離車站；崇德道班駐地也因附近發生落石，道班人員先撤離回花蓮工務段。

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