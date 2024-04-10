互助採蜜克服缺工 台中太平養蜂產銷班獲全國10大產銷班

太平養蜂產銷班第一班再獲市府表揚「農業楷模」。（記者蘇孟娟攝）

2024/04/10 17:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕極端氣候影響又有缺工限制，台中市太平區養蜂產銷班第一班多由青農接班，新生代引進科技養蜂，22名產銷班成員更互助採蜜，克服缺工提高採蜜效率，更創立共有品牌「蜂的家」，一起行銷把市場作大，共好共享效益，獲選全國10大績優農業產銷班受肯定，今再獲台中市府表揚「農業楷模」。

台中市農業局輔導台中市農會今在市府舉辦農民節表彰大會，表揚238名優秀農民及農業有功人員，其中獲太平區養蜂產銷班第一班，去年在全國6千多個產銷班中脫穎而出，獲農業部評選為全國10大績優農業產銷班榮譽，成就卓越今再獲市府頒「農業楷模」。

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農業局指出，產銷班22名成員有半數均是不到45歲的青農承接家業，年輕一代接班也引進新觀念，讓產銷班打出漂亮成績。

太平區養蜂產銷班第一班班長陳明煌指出，養蜂要配合時令至各地採收花蜜，養蜂人家如同遊牧民族，傳統養蜂人家多看天吃飯，但隨科技進步，他們跟大學合作科技養蜂，增加產量；此外，鑑於單打獨鬥效果有限，產銷班打團體戰，包括採互助採蜜克服缺工危機，更成立共有品牌「蜂的家」，推動產銷履歷驗證，提昇蜂品安全及品質，並以聯合行銷等方式，打開市場，讓產銷班成員共同受惠；此外，也推廣蜜蜂生態體驗及食農教育，讓養蜂產業多元化經營。

台中市長盧秀燕今在表揚會中指出，農民非常辛苦又偉大，感謝相關人員在農業領域中的付出與貢獻，她日前出訪新加坡時就以台中香菇及酒品作為伴手禮，也極受好評，未來盼協助台中農產品行銷國際。

立法院副院長江啟臣也說自己是農家子弟，最了解農民辛苦，包括面臨天候改變及缺工，台積電號稱「護國神山」，農業是立國、百工百業的根本，沒有農業哪來台積電，未來他在立法院也幫助爭取的農業相關政策。

太平區養蜂產銷班班長陳明煌強調產銷班創共同品牌行銷獲全國十大農業產銷班榮譽。（記者蘇孟娟攝）

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