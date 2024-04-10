互助採蜜克服缺工 台中太平養蜂產銷班獲全國10大產銷班
〔記者蘇孟娟／台中報導〕極端氣候影響又有缺工限制，台中市太平區養蜂產銷班第一班多由青農接班，新生代引進科技養蜂，22名產銷班成員更互助採蜜，克服缺工提高採蜜效率，更創立共有品牌「蜂的家」，一起行銷把市場作大，共好共享效益，獲選全國10大績優農業產銷班受肯定，今再獲台中市府表揚「農業楷模」。
台中市農業局輔導台中市農會今在市府舉辦農民節表彰大會，表揚238名優秀農民及農業有功人員，其中獲太平區養蜂產銷班第一班，去年在全國6千多個產銷班中脫穎而出，獲農業部評選為全國10大績優農業產銷班榮譽，成就卓越今再獲市府頒「農業楷模」。
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農業局指出，產銷班22名成員有半數均是不到45歲的青農承接家業，年輕一代接班也引進新觀念，讓產銷班打出漂亮成績。
太平區養蜂產銷班第一班班長陳明煌指出，養蜂要配合時令至各地採收花蜜，養蜂人家如同遊牧民族，傳統養蜂人家多看天吃飯，但隨科技進步，他們跟大學合作科技養蜂，增加產量；此外，鑑於單打獨鬥效果有限，產銷班打團體戰，包括採互助採蜜克服缺工危機，更成立共有品牌「蜂的家」，推動產銷履歷驗證，提昇蜂品安全及品質，並以聯合行銷等方式，打開市場，讓產銷班成員共同受惠；此外，也推廣蜜蜂生態體驗及食農教育，讓養蜂產業多元化經營。
台中市長盧秀燕今在表揚會中指出，農民非常辛苦又偉大，感謝相關人員在農業領域中的付出與貢獻，她日前出訪新加坡時就以台中香菇及酒品作為伴手禮，也極受好評，未來盼協助台中農產品行銷國際。
立法院副院長江啟臣也說自己是農家子弟，最了解農民辛苦，包括面臨天候改變及缺工，台積電號稱「護國神山」，農業是立國、百工百業的根本，沒有農業哪來台積電，未來他在立法院也幫助爭取的農業相關政策。