國立台灣圖書館辦特展 7部經典老電影免費欣賞

國立台灣圖書館「百年台灣電影特展」，可讓長輩回憶許多年輕時的觀影印象。（記者翁聿煌攝）

2018-09-15 19:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕國立台灣圖書館慶祝台灣放映電影120週年，今天起舉辦「百年台灣電影特展」，現場展出許多珍貴的台灣早期電影的文史資料，敘述從1898 年日治時期在台灣首次播放電影，至今的電影演進歷程，並且從9月19日起，播放7場台灣的經典電影，讓大家重溫台灣電影舊夢，展期至10月7日止。

國立台灣圖書館規劃「百年台灣電影特展」，除了本身的文史資料外，更向新竹影像博物館、高雄市電影館、大屯文化工作室等單位商借多項古董電影器材、放映機、電影老海報及劇照等珍貴物品展出。

策展人蔡蕙頻說，台灣的電影放映最早是於日治時期1898年由日本佛教真宗少年教會在台北北門外舉辦「少年教育映畫幻燈會」，直到1907年，高松豐次郎拍攝「台灣實況介紹」，為首部在台灣製作的電影，第一部由台灣人自製的電影則是1924年劉喜陽導演的「誰之過」，早期黑白電影也沒有聲音，因此需要一位「辯士」擔任電影講解，說明電影的劇情，並且運用本身知識來豐富電影畫面與情節。

直到1936年，吳錫洋等人創立「台灣第一映畫製作所」，拍攝電影「望春風」為台灣人第一部自製的有聲電影，蔡蕙頻說，二戰結束後，部分位於中國的電影公司結合戰前台灣的電影公司，在台灣繼續電影製作，但台灣因為發生二二八等事件，社會局勢尚未穩定，上映的電影多為香港翻拷的舊片及粵語片、廈語片。

五零年代後半期才是台語電影的黃金年代，包括「六才子西廂記」、「薛平貴與王寶釧」等片起台語片熱潮，題材更見多元化。

主辦單位安排7部經典電影播放，包括9月19日「南進台灣」、9月22日「梁山伯與祝英台」、9月26日「小城故事」、9月29日「薛平貴與王寶釧」、10月3日「悲情城市」、10月6日「小畢的故事」與「海角七號」，隨片還有專家導賞。