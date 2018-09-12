桃林鐵路供水幹管啟用 解決桃園、沿海地區供水問題

桃林鐵路增設供水幹管，將有4.2萬戶受益。（記者謝武雄攝）

2018-09-12 19:51

［記者謝武雄／蘆竹報導］桃園大湳淨水場僅有一條富國路送水幹管，常因水壓不足，造成桃園大檜溪、蘆竹南崁地區管線末端缺水，為解決用水問題，市府在推動桃林鐵路活化前，由台水公司以5億元先進行「桃林鐵路供水改善工程」，埋設口徑120公分專用幹管，今天舉行啟用儀式，讓桃園、蘆竹、海湖、大園及竹圍等地區約4.2萬戶用戶受惠。

台水公司二區處副處長李世淵表示，2015年上半年台灣地區水情不佳，桃園地區於4月實施第3階段限水措施，桃園市採供5停2的供水措施，但蘆竹、沿海地區因位於管線末端復水困難，造成該地區供水時間比他區短、停水時間比較久的情況，只是現有通往蘆竹地區道路，包含春日路、經國路、富國路等都因地下管線錯綜複雜，沒有足夠空間埋設大口徑幹管，因此選定廢棄的桃林鐵路下方埋設。

李世淵說，桃林鐵路送水幹管從龜山區萬壽路二段到蘆竹區南山路，全長10.3公里，全線通水後可讓蘆竹地區供水壓力由0.5公斤提升至1公斤，海湖地區由0.2公斤至0.7公斤，可穩定供應蘆竹地區及南崁溪東、西兩側區域的供水，也能滿足桃園航空城、機場捷運及機場第三跑道特定區等開發計畫的供水成長需求。

市長鄭文燦出席通水儀式時表示，桃林鐵路供水幹管工程完工後，市府就會接續推動桃林鐵路自行車道及休憩綠帶工程，總工程費4.6億元，第一期從成功橋到萬壽路部分已開工，第二期施作萬壽路經健行路、南崁交流道銜接南山路。

鄭文燦說，2015年桃園除了「供5停2」的限水措施，農委會也宣布桃園農田水利會的2萬2千公頃灌區農田休耕，市府另開鑿15口戰備水井，並暫緩桃林鐵路活化計畫，與自來水公司合作，優先在桃林鐵路增設送水幹管，幹管啟用後可解決桃園區大檜溪、蘆竹南崁、沿海地區的用水問題，市府也研議協調自來水公司增設南崁供水站，確保滿足南崁地區每日約3萬噸的用水需求。