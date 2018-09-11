「負離子床墊」輻射超標76倍！ 行政院急令全面下架

「貝多麗生物科技公司」銷售的負離子床墊經檢測對人體輻射劑量高達每年76.83毫西弗，行政院已要求下架。（擷取自臉書）

2018-09-11 18:08

首次上稿 16:56

更新時間 18:08

〔記者陳宜加／台北報導〕韓國今年驚傳部分負離子床墊竟為「輻射床墊」，台灣也展開全面清查，發現「貝多麗」、「展驛」等2家業者產售的負離子床墊，檢測對人體輻射劑量超標，可能影響人體安全。行政院緊急召集原能會、經濟部、消保處，已要求業者下架回收。

原能會處長劉文熙表示，今年五月韓國Daijin廠牌的負離子輻射床墊，添加「獨居石負離子粉」，輻射量超過法規管制值的每年1毫西弗、高達9.3毫西弗，成為「輻射床墊」，也是全球首例，總計回收4.8萬多床。

檢測結果遠超過國家規定上限 但屬低劑量

我國也立即清查進口產品；劉文熙指出，根據財政部關務署提供近5年進口報單資料，我國並未輸入有問題的輻射床墊，各地賣場與寢具銷售網站也未販售；但原能會清查國內9家生產負離子床墊的業者，確認貝多麗生物科技公司、展驛國際企業公司等2家產品有問題。

根據檢測結果，貝多麗對人體輻射劑量高達每年76.83毫西弗、展驛則達3.65毫西弗，均遠超出我國規定上限1毫西弗，雖然100毫西弗以下仍屬低劑量，但原能會仍立即通報消保處、經濟部標檢局，到場稽查並要求業者下架回收。

業者喊冤：稀釋負離子即可符合相關規範

貝多麗李姓業者喊冤表示，過去不清楚負離子相關規範，目前正在改善中，預計只要將床墊添加的負離子稀釋，即可符合限量標準，有問題床墊也尚未售出。

拉比特吳姓負責人也喊冤，指主要生產項目為普通床墊，因有客戶下負離子床墊訂單，才開始生產，購買俗稱「能量粉」的礦石粉後添加進床墊中，據說對人體健康有益，但不知原理，且過去僅檢測負離子添加含量，未曾知道也有輻射量。

他說，生產負離子床墊已有5、6年，第一次發現輻射超標、有致癌物，目前已正全面回收中，但原料商僅願提供認證報告，資訊不透明，感覺遭欺騙。負離子床墊價位雖高，但扣除原料等成本，利潤與一般床墊差不多，未來不再生產。

消保處長劉清芳表示，已要求業者2週內提出回收報告，若限期未改正，可依消保法處以6萬至150萬元罰鍰，且可連續開罰至改正為止。她也說，目前仍積極追查上下游廠商中，已查扣展驛上游廠商拉比特公司共計347個床墊半成品。

標檢局統計，貝多麗共查獲8床墊、70枕頭、40棉被，已售2件；展驛則有17床墊，已售4件。原能會也說，現行「天然放射性物質管理辦法」針對磁磚、石材等常用建材管理，未來將檢討強化負離子粉產生氡氣等新型態輻射管理。