熱帶低氣壓挾豪雨來襲 宜蘭多處3小時累積雨量破百

2018-09-10 16:29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局預報員朱美霖表示，受熱帶性低氣壓影響，今明兩天東半部都要嚴防豪雨等級雨勢發生，據氣象局觀測，今天下午宜蘭地區遭暴雨襲擊，冬山鄉新寮3小時累積雨量一度達110毫米、三星鄉3小時104.5毫米，皆達豪雨等級。氣象局提醒，明天花東、恆春半島都是降雨熱區，提醒上述地區民眾要嚴防豪雨發生。

朱美霖說，熱帶性低氣壓今天下午2點位於鵝鑾鼻東南方約80公里海面上，預計明天就會在東沙島附近海面，朝西南方方向前進，明天下午成颱機率最高，但屆時離台灣也比較遠了，發布海上及陸上颱風警報機率較低。至於中度颱風山竹預計明晚有機會增強為強烈颱風，14日晚間開始影響台灣。

週三到週五，台灣附近天氣相對穩定，大環境偏東風，迎風面東半部、北部山區有局部短暫陣雨，旦白天還是晴朗炎熱，其他地區則以午後雷陣雨為主，高溫約31~34度。

朱美霖說，好天氣只到週五，受山竹颱風靠近影響，週五晚間山竹颱風的外圍環流就會開始影響，東半部地區降雨會增多，週六、週日是山竹颱風影響台灣最明顯的時候，東半部首當其衝，降雨量會最多，週日、週一颱風中新預計會移動到台灣西側，西半部降雨會變得更為劇烈。

朱美霖說，目前各國對於山竹颱風是否登陸仍有歧見，美國模式認為颱風會登陸南部路地，旦歐洲和我國氣象局的預報則認為會通過巴士海峽機率最高，不過無論哪兩種路徑，山竹颱風暴風圈都將影響全台。