台南「文旦王」是他 76歲柚農陳清田

下營柚農陳清田勇奪台南文旦大賽特等獎，與頭等獎等柚農合影。（記者楊金城攝）

2018-09-08 18:14

〔記者楊金城／台南報導〕第四屆台南市文旦評鑑今天揭曉，由76歲下營柚農陳清田勇奪特等獎，獲得台南「文旦王」殊榮，下營區農會高興地加碼頒獎金4萬元給他。

今年台南文旦大賽有87名柚農報名，最後決選25人頒獎，由台南市副市長許漢卿、農糧署南區分署長姚志旺、台南市農會總幹事吳正仁頒獎，除了特等獎陳清田，還有郭李春梅、吳林娥、謝茂傳3名頭等獎、謝李金猜和郭彥宏等5名優等獎、陳國益等16名良等獎，得獎文旦明天在台南市農會大東假日農市現場展售。

台南市文旦大賽舉辦四屆以來，下營文旦在第一年和今年奪下特等獎，第二年、第三年由麻豆文旦奪冠，平分秋色。

陳清田在12年前退休後，才在下營種植麻豆文旦，「因為種柚比種稻收益好」，今年一舉奪下文旦王，他說，種柚接受台南區農改場和嘉義大學指導栽培，賽前就有信心會拿下佳績。

台南市農業局代理局長李建裕說，為鼓勵柚農生產高品質文旦，也要重視安全、健康、友善環境及永續栽培理念，參賽者須具備吉園圃、產銷履歷、有機驗證、QR Code、TAP台灣優良農產品等資格其中之一，評鑑更要「過三關」：果園評鑑（園相、健康安全、肥培管理）、374項農藥殘留檢驗、果品評鑑（外觀、糖度、肉質風味等）。

許漢卿說，台南市文旦推動友善耕作，愈種品質愈高、愈好吃，買來吃絕不會後悔。

柑橘權威呂明雄賽後總講評說，今年參賽文旦整體品質良好，不受這次台南水災影響，入選果品糖度11度以上就有37名，且全數通過國家級374項農藥殘留檢驗。