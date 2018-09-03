中秋伴手禮傳愛 竹市庇護工場員工推幸福宣言

慢飛兒推出的咖啡禮盒很受歡迎。（記者蔡彰盛翻攝）

2018-09-03 12:29

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市3家庇護工場推出中秋節應景伴手禮，親朋好友送禮自用兩相宜，身心障礙庇護員工紛紛說出自己的幸福宣言，市長林智堅邀請民眾一起透過消費中秋好禮響應公益，同時也傳送愛與幸福。

林智堅表示，新竹巿有許多共同努力的夥伴攜手打造幸福城市，新竹巿政府輔導的3家庇護工場，提供就業能力不足的身心障礙者有一個可以工作訓練的場所，促進庇護員工的就業能力及職涯發展。

這3家庇護工廠日前分別推出應景的秋節商品，林智堅呼籲民眾在一邊送禮或享受清潔服務的同時，也一邊做公益幫助身心障礙者，讓愛心無限延伸。

勞工處長黃錦源表示，庇護工場推出中秋節應景商品中，慢飛兒自行生產組裝製作濾泡咖啡百花禮盒，原料咖啡豆有印尼深烘曼特寧以及瓜地馬拉中烘薇薇特南果兩款；竹夢園－希望工坊從事清潔服務，今年推出「好中秋．好淨來滿額禮」，以及集點好禮送活動，集滿10點或消費滿3萬元，即可任選精美手工皂或環保清潔劑。

新竹市喜憨兒烘焙餐廳規劃系列商品，包含月餅禮盒、米禮盒、茶與咖啡禮盒以及烤肉禮盒。

對慢飛兒庇護工場的秋慧而言，服務被肯定就是幸福。心智障礙的秋慧，在就業服務員輔導下，從經過一年的職場見習，勤能補拙，終晉升為庇護員工，營業前的環境整理與準備，以及顧客點選餐飲後的送餐服務，現在都難不倒她了。謹慎認真的工作，得到主管或顧客的讚美，都讓她喜不自勝。

「給你看簿子！」在竹夢園-希望工坊工作的雲雲認為，幸福是努力工作，讓存摺的數字愈來愈大。心智障礙的雲雲工作速度快，時間配合度高，總是積極完成各項工作內容，還成為庇護工場中使用割草機第一名的員工，現已是同事眼中的小富婆。

21歲智能障礙的小屏是喜憨兒烘焙屋建中門市的親善大使，她說幸福就是可以和大家一起包吐司麵包，一起開心工作。已有近兩年資歷的小屏，是位笑容可掬的唐寶寶，現在不僅能帶位、送餐，更能拿著DM向客人介紹產品，對於喜愛甜食的她也會向客人推薦她最愛的紅麴福圓酥與草莓優格，未來更想挑戰當一位TOP SALES，以她無敵甜美的笑容推廣喜憨兒的中秋禮盒。

勞工處歡迎各機關學校及民眾以實際行動支持身心障礙者就業，可洽勞工處就業服務科，電話03- 5324900分機40、59、20。「慢飛兒濾泡咖啡百花禮盒」訂購專線：03-5366780 聯絡人：古小姐、陳先生；喜憨兒烘焙屋建中門市訂購專線：03-5748134；竹夢園－希望工坊訂購專線：03-5322886。