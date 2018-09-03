跑10萬圈操場之後 小學生「為愛而跳」跳繩募款

跳繩教練邵海萸示範花式跳繩，高超技巧讓學生驚呼連連。（記者陳鳳麗攝）

2018-09-03 12:27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮虎山國小去年發動「為愛而跑」，全校師生跑完10萬圈操場募到閱讀經費10萬元，今天則繼續「為愛而跳」，先請跳繩達人傳授技巧，接著展開師生的「跳繩生活」，今年有5萬元等著師生達標，只要達標另有2萬元加碼贊助金，師生鬥志高昂，有信心可以為學校「跳到」閱讀基金。

草屯鎮虎山國小上學年的「為愛而跑」活動，每跑1圈200公尺操場，就為學校募得1元閱讀基金，學期結束全校師生達標，順利獲得華光功德會提供的10萬元閱讀基金會，學生因跑步身體也變好。而基金會也在這學期一開始就再提供5萬元，讓學生繼續為學校努力運動。另外，羅莎莉亞國際同際會會長林美華也再贊助達標獎金2萬元。

這項取名為「為愛而跳」的活動，今天在學校開跳，校方邀請跳繩教練邵海萸傳授正確的跳繩技能，並表演高難度的花式跳繩，高超技巧讓學生不斷地驚呼，也燃起學習跳繩的熱情。示範結束後，校長葉兆祺、督學呂毓卿及多位老師「起跳」，宣布活動開始。

校長葉兆祺表示，這次活動以1點獲1元的方式計算，點數則有分級，高年級每跳100下1點，中年級50下1點，低年級20下1點，跳得愈多募得的閱讀基金愈多。