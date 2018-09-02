看不到美人樹開花 二林人生氣了！

秋冬交際，粉紅色美人樹花與白色蕎麥花相互輝映，成為浪漫場景。（記者陳冠備翻攝）

2018-09-02 23:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕花季來才砍樹！彰化縣二林鎮儒林路旁種植美人樹，每年9到11月繁花盛開，道路染成粉紅色隧道，成為二林人最愛的打卡地標，不料二林鎮公所近日進行全鎮路樹修剪時，竟把已冒花苞美人樹枝砍光光，不少二林民眾見狀傻眼，怒斥所方粗暴，挑在開花季修樹，根本是無知！

二林鎮有2大路樹隧道，春天是東螺溪木棉花盛開時期，秋天是儒林路的美人樹花開時節，其中美人樹位在二林鎮蕎麥示範園區，每年秋冬交界之際，白色蕎麥花與粉紅色的美人樹花瓣相映，讓此地成為最浪漫的地區，也是每年二林鎮舉辦馬拉松的必經之地，如今大半美人樹遭過度修剪，今年秋天恐無花可看，令二林人大為光火，也在臉書「二林人的大小事」引起議論。

楊姓鎮民表示，不曉得哪個單位整修，鋸的光禿禿，覺得手段太粗暴，破壞整條路的美感，也有網友表示，「這不是修樹，是鋸樹！」，不少人也說政府只會「便宜行事」，但也有民眾支持修剪，認為最近風大雨大，沒修剪，颱風來倒整片，一樣被罵。

「二林人的大小事」版主陳一銘說，儒林路美人樹花開是二林著名地標之一，也是二林民眾票選馬拉松路跑必經場地，今年發行的優惠卡就以去年花開盛況做為卡片背景，想不到今年要去拍，竟然被砍光光了，由於11月就要舉辦馬拉松，開花一定來不及，對遠道而來的跑者一定會感到失望。

對此，二林鎮公所主任秘書莊榮龍表示，美人樹上有刺，曾有颱風來襲期間，斷枝吹向自行車道與兩旁農田，刺破腳踏車輪胎也刺傷農民，民眾苦不堪言，另外樹冠太高也影響電線，曾有建議全部砍除，但已種植了20年，所方保留每年維護，惟近日進行全鎮修剪時，沒考量到花季到來，會責付包商適度修剪，研議明年提早時段修剪。

總統府資政，詩人吳晟說，修剪路樹務必以清除影響交通、電線的枝幹為主，但仍要保留側枝髓心錐（側枝結構），斷頭修剪後新長的側枝，通常僅是黏在樹皮上潛伏芽枝條而已，反而容易吹斷落，徒增修剪次數，公部門應該聘請專業執照技師修剪，而不是只將樹剃光頭，便宜行事，這樣植樹就沒有意義。

二林鎮儒林路旁種有美人樹，近日進入開花期，卻遭無情修剪，只剩樹幹，今年恐來不及開花。（記者陳冠備攝）

二林美人樹隧道是每年秋季的打卡地標，如今遭修剪過剩，今年已來不及開花。（記者陳冠備攝）

臉書社團二林人大小事網友，持發行卡片到現場拍花，才發現美景面目已非。（記者陳冠備翻攝）

每年秋季，二林鎮儒林路上美人樹花盛開，變成桃紅色隧道。（翻攝臉書二林人的大小事）