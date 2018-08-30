南部水患學校受災數再增加 613校傳災損

南部水患，教育部校安中心最新統計，至今日11時止，受災校數計613校。圖為嘉義縣龍崗國中淹水一景。（資料照，記者林宜樟翻攝）

2018-08-30 11:36

〔記者林曉雲／台北報導〕全國中小學今天如期開學，教育部校安中心最新統計，至今日11時止，受災校數計613校，以高雄市181校較多，台南市174校，嘉義縣84校，災損金額初估3億3626萬餘元，以縣市區分，嘉義縣災損1億1620萬餘元較多，高雄市災損8814萬餘元，台南市災損4927萬餘元。

如以學校區分，嘉義縣立大同國小1009萬餘元較多，中華醫事科技大學950萬餘元，嘉義縣立朴子國中865萬餘元。

有關真理大學麻豆校區復原情形，教育部表示，目前大型抽水機有22台，小型抽水機有30台，再加上國軍部隊協助復原兵力有20人，正持續協助該校復原作業。該校淹水區域包括行政大樓約60公分，游泳池約30到40公分、實習旅館地下室約100公分，學校除社區大學課程已延後至9月3日後開學上課，一般大學9月10日開學將不受影響。

高雄市汕尾國小附設幼兒園，因教室及寢室地板、教具及教具櫃泡水需辦理消毒作業，為維護28位幼生健康，將延後至9月3日開學，校方已電聯家長說明延後開學事宜。

教育部指出，將持續督責各教育行政單位、學校及館所，落實災後復原整備工作。另依8月27日發布「登革熱疫情校園防治措施」，提醒學校落實校園病媒蚊孳生源清除，疫情監測及通報機制，並加強衛生教育宣導，後續將持續關注疫情發展，並視需要成立應變小組及研訂應變計畫，並建立抽查機制。