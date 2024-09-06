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    金門牛結節疹疫情無擴散 防檢署：穩定控制中

    金門牧場目前牛結節疹疫情沒有擴散跡象，穩定控制中。（資料照）

    金門牧場目前牛結節疹疫情沒有擴散跡象，穩定控制中。（資料照）

    2024/09/06 15:10

    〔記者楊媛婷／台北報導〕金門金沙鎮一牛場牛隻於8月30日確診感染甲類動物傳染病的牛結節疹，7頭發病牛隻已於當日撲殺銷毀，農業部防檢署今（6日）表示，迄今金門全縣牧場牛隻都沒有發現病例，認為疫情無擴散跡象，穩定控制中。

    金門縣金沙鎮1牛場牛隻確診感染牛結節疹後，該場7頭發病牛隻業已立即執行撲殺銷毀作業，防檢署指出，後續也完成案例場237頭未發病牛隻補強注射及周邊半徑3公里內在養28場478頭牛隻環帶免疫與病媒防治作業，同時對全縣在養268場牛場進行訪視，迄今未發現可疑案例。

    農業部指出，8月30日已公告暫停金門縣牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸往臺灣及其他離島。金門縣確診LSD案例當下農業部隨即調用3千劑LSD疫苗及800支吹箭至金門以備緊急防疫所需；同時提供黏蠅板1千份供金門縣牛場進行病媒防治，亦協調大學獸醫系籌組注射隊赴金門縣協助執行LSD疫苗補強注射工作，並同步啟動全國肉品市場（屠宰場）加強運輸車輛消毒及牛隻檢查，以確保整體產業安全。

    農業部強調，牛結節疹不是人畜共通傳染病，民眾不用恐慌。

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