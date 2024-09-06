基隆議長童子瑋：已要求工務處3週內 愛六路路肩畫設機車停車格

基隆市議長童子瑋今天（6日）辦會勘後表示，他當場要求工務處，需在3週內，先行將愛六路路肩進行整修，並畫設機車停車格，還給市民安全步行。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

2024/09/06 14:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市民向基隆市議長童子瑋陳情，指愛六路機車停車格太少，如果機車停在騎樓，除了阻礙行人通行，還會被警方開單；童子瑋今天（6日）辦會勘，童子瑋表示，自己一向主張營造以人為本的宜居城市為主軸，騎樓本來就不適合停放機車，當場要求工務處，需在3週內，先行將愛六路路肩進行整修，並畫設機車停車格，還給市民安全步行空間。

目前愛六路上的富邦銀行外，已有20格機車停車格，但是愛六路騎樓禁止機車停放，許多住戶實在找不到地方停車，只好將機車停進騎樓，反而造成民眾行走不便，進而向警方檢舉開單。當地的住戶抱怨說，住在這20多年，以前就是將機車停在騎樓後直接返家，不料這半年多來，屢屢遭到警方開單，希望相關單位可以增設合法停車格。

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童子瑋指出，當選議員至今，長期關注基隆市區步行環境，也就是要以人為本，可是市府推動開放機車可停騎樓，光是讓機車騎至騎樓與停放這個動作就是與民眾爭道，加上，現行規範到底哪些騎樓可以停機車，哪些騎樓又不行，實在讓人無所適從，民眾連停放機車，都要擔心受怕會不會被警察開單。

童子瑋說，在聽取地方建議後，決定讓工務處先將愛六路路肩石磚破損處進行修建，再來於道路兩旁劃設機車停車格，將機車完全移出騎樓，讓商家、住戶、學生都有安全的人行空間，最後工務處在明年在下水道接管完成後，會全面性來刨鋪路面，讓愛六路兩旁有完整的停車空間，才能讓行人與機車取得平衡，不管站在執法者或市民的立場，多一分同理，多一些理解，才能一步一腳印，真正促成社會進步。

基隆市議長童子瑋今天（6日）辦會勘後表示，他當場要求工務處，需在3週內，先行將愛六路路肩進行整修，並畫設機車停車格，還給市民安全步行。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

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