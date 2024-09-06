全國首座裝甲戰車造型遊具 明天湖口開玩

長18公尺、高6公尺的大型裝甲戰車造型遊具，設計7種遊戲路徑進入戰車內部。（記者廖雪茹攝）

2024/09/06 14:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉走軍事主題風的公五特色公園，引進全國第一座大型裝甲戰車造型遊具，並有五百障礙體能遊戲區、滑步車道、鞦韆、沙坑等多樣遊樂設施，明（7日）下午3點落成啟用，縣長楊文科、湖口鄉長吳淑君號召小朋友們么五洞洞全副武裝在公園集合，一起來開箱！

楊文科表示，他自上任以來，縣府斥資2.6億元，預計在各鄉鎮打造22座特色公園，透過公民參與的方式，積極推動「一鄉鎮一特色公園」計畫，已啟用的公園獲得大小朋友熱烈好評，實現竹北、芎林地區「好玩的公園就在我家」，讓民眾享受高品質的生活環境。

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吳淑君說，湖口鄉首座特色公園耗資2500萬，由縣府和鄉公所各出資一半經費，由縣府產業發展處執行工程，去年11月27日開工，驗收開放後交由公所管理維護。公五特色公園占地1.76公頃，改造面積約1.13公頃，特別保留60%以上綠覆率，維持公園既有休憩功能。

產發處說，湖口為台灣裝甲旅基地，因此整座公園改造回應湖口歷史發展，分為連結湖口軍事特色的小勇士遊戲區、結合起伏地景再生的滑步車道，以及將地方自行營造的沙坑區優化。其中，滑步車道分為挑戰段、S路段及直線段3種線型。

小勇士遊戲區引進長18公尺、高6公尺的大型裝甲戰車造型遊具，配置2個不同高度的滑道、7種遊戲路徑進入戰車內部，戰車內部以3維攀爬網打造。並以部隊操練跳壕溝、獨木橋、爬板牆等為發想，設計五百障礙體能遊戲區，無障礙遊戲路徑，串連共融式及幼齡遊戲設施，期盼能讓全年齡與族群都能在公園內找到屬於自己的一片休憩天地。

湖口為台灣裝甲旅基地，公五特色公園改造回應湖口歷史發展，設計連結湖口軍事特色的小勇士遊戲區。（記者廖雪茹攝）

新竹縣湖口鄉走軍事主題風的公五特色公園，引進全國第一座大型裝甲戰車造型遊具。（記者廖雪茹攝）

湖口鄉公五特色公園結合起伏地景再生的滑步車道。（記者廖雪茹攝）

公五特色公園7日下午3點落成啟用，新竹縣長楊文科、湖口鄉長吳淑君（如圖）邀請小朋友們一起來開箱！（記者廖雪茹攝）

公五特色公園7日下午3點落成啟用，新竹縣長楊文科（左一）、湖口鄉長吳淑君邀請小朋友們一起來開箱！（擷取自楊文科臉書紛專）

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