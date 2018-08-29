大貓熊「團團」、「圓圓」滿14歲 明早開生日趴

今年是「團團」和「圓圓」來到台北動物園的10周年，回想他們剛來時還是稚嫩的小朋友。（台北市立動物園提供）

2018-08-29 14:38

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大貓熊「團團」和「圓圓」14歲囉！台北市立動物園明日將在大貓熊館舉辦慶生，保育員每年都會絞盡腦汁設計專屬生日蛋糕，今年蛋糕的設計構想是華麗的「水晶寶藏盒」，結合了美食與行為豐富化概念，冰蛋糕的內層為摟空設計，用來置放美食，讓「團團」和「圓圓」得想辦法「打開」，想知道團團、圓圓的反應，明日上午11點到大貓熊館親自揭曉。

園方指出，今年是大貓熊「團團」和「圓圓」來到動物園的10周年，剛到台北時還是稚嫩的小朋友，保育員回想「團團」和「圓圓」剛到動物園的情景，「圓圓」面對新的環境、新的保育員十分警戒，「團團」有「圓圓」青梅竹馬的玩伴頂著，顯得十分自在。

經過10年的時間，兩熊升格成為爸爸、媽媽，行為上也成熟穩定許多，不過保育員多年的觀察，認為個性上並沒有太大改變，「團團」始終維持忠厚老實、天真憨厚的本質，卻也是美食主義者，選擇食物十分挑剔。「圓圓」則是個性勇敢、機靈果斷的女生，照顧起小孩可說是無微不至。

園方表示，「圓圓」的生日是8月30日，「團團」則是9月1日，安排8月30日送上生日蛋糕，讓遊客都能夠有機會看到他們享用蛋糕的樣子。上午11點，保育員將會送上「水晶寶藏盒」蛋糕，材料有他們最愛的竹葉、紅蘿蔔、鳳梨、甘蔗、葡萄等，就看「團團」和「圓圓」如何打開「寶藏盒」囉。

團團。（台北市立動物園提供）

圓圓：哇，珠寶盒耶！（台北市立動物園提供）

圓仔：人家也想要一個珠寶盒。（台北市立動物園提供）

大貓熊「圓圓」的蛋糕草圖。 （台北市立動物園提供）