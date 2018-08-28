雨炸高雄762戶停電 剩鳳山青年路大樓25戶漏夜搶修中

鳳山區青年路二段588巷內大樓地下室淹水停電，由鳳山區公所協助調撥大型抽水機，持續抽水漏夜搶修中。 （記者陳文嬋翻攝）

2018-08-28 22:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市受西南氣流影響，從昨晚到今天降下大雨，市區多處積淹水，山區路面崩塌、電桿傾倒，造成762戶停電，台電人員冒雨搶修，除了鳳山區青年路二段588巷內大樓地下室淹水停電，尚由鳳山區公所協助大型抽水機，持續抽水漏夜搶修中，其餘均已恢復供電。

連續豪雨造成高雄市區多處淹水，以及山區路面崩塌電桿傾倒等停電災情，尤以鳳山區青年路二段588巷內大樓地下室淹水，導致大樓及附近436戶停電最為嚴重，台電鳳山區營業處林謄安處長說，雨水灌入大樓地下室，淹水大約2250立方公尺，造成供電變壓器及電表浸泡水中，台電隨即向鳳山區公所申請調派大型抽水機支援抽水。

林謄安及鳳山區長劉勝元偕同於現場坐鎮指揮，區公所調撥兩台抽水機目前持續運作中，台電人員也在現場待命，待地下室積水抽乾，即可進入搶修。

台電人員已於今晚地下室水位下降安全範圍時，先行處理恢復大樓鄰近411戶供電，目前僅剩該大樓25戶停電，須待積水抽乾後，才能更換泡水變壓器恢復供電，台電人員漏夜搶修中。