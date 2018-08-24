當心！土石流紅色警戒暴增到287條 遍布南投以南6縣市

農委會水保局土石流防災中心今（24）日下午3點半發布熱帶低壓土石流警戒區預報，全台多達287條土石流潛勢溪流達紅色警戒，分布於南投、台南、屏東、高雄、雲林、嘉義等6縣市。（取自土石流防災資訊網）
〔記者吳欣恬／台北報導〕受到熱帶性低氣壓影響，中南部昨天起降下超大豪雨。農委會水保局土石流防災中心今（24）天下午3點半發布熱帶低壓土石流警戒區預報，全台多達287條土石流潛勢溪流達紅色警戒，分布於南投、台南、屏東、高雄、雲林、嘉義等6縣市。
防災中心指出，287條土石流紅色警戒所在的6縣市31鄉鎮市區110村里，地方政府應勸告或強制民眾撤離，並作適當安置。
287條土石流紅色警戒分布於南投縣信義鄉神木村竹山鎮桶頭里；雲林縣古坑鄉華山村、桂林村、草嶺村、樟湖村。
台南市白河區大林里、關嶺里、仙草里、六溪里；楠西區照興里、灣丘里、密枝里、龜丹里；南化區關山里、玉山里；東山區高原里、南勢里、青山里；六甲區大丘里，龍崎區龍船里；玉井區豐里里。
屏東縣三地門鄉青山村、口社村、達來村、青葉村、安坡村；來義鄉丹林村、來義村、義林村；瑪家鄉涼山村、佳義村、瑪家村、北葉村；高樹鄉新豐村；霧臺鄉阿禮村、霧臺村。
高雄市杉林區木梓里、集來里；內門區永富里、永吉里、金竹里；美濃區廣林里、福安里、中圳里、獅山里；六龜區文武里、大津里、中興里、興龍里、荖濃里、新發里、六龜里、寶來里；桃源區建山里、拉芙蘭里、復興里、桃源里、勤和里、梅山里、高中里；甲仙區西安里、關山里、東安里、大田里、小林里、和安里；旗山區東平里；那瑪夏區瑪雅里、南沙魯里、達卡努瓦里；茂林區萬山里、多納里、茂林里；田寮區新興里。
嘉義縣竹崎鄉光華村、中和村、緞繻村、桃源村、文峰村、塘興村、復金村；番路鄉下坑村、公興村、公田村、觸口村、大湖村；大埔鄉永樂村、大埔村、和平村、茄苳村；阿里山鄉來吉村、樂野村、新美村、豐山村、里佳村、達邦村、茶山村、山美村、十字村；梅山鄉太和村、瑞里村、安靖村、圳南村、瑞峰村、龍眼村；中埔鄉中崙村、東興村、石弄村、瑞豐村。