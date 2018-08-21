斗六農憂今年沒護柚 警：提前至明天開始

2018-08-21 16:41

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六文旦已進入成熟採收季節，柚農也開始組成巡守隊巡田園，甚至進入果園工寮守夜，但每年常見護柚專案的警察巡邏車似乎是遲到了，農果憂心忡忡，耽心今年護柚專案沒了；斗六警分局表示，往年護柚專案在白露前15天才會啟動，果農有疑慮，明天就會開始執行，確保農民心血零失竊。

朱姓果農表示，今年文旦結果期時雨水較少，因此結果率高，之後雨水較少，大果量不多，口感較佳的中小型果數量增加，已進入文旦灌漿期，又有雨水灌注但沒有淹水，所以造就今年文旦的高品質，甜度約在11度至13度之間，比往年增加約1至2度，且富含水份，所以今年文旦品質極佳。

果農指出，依慣例文旦大果在中元節前開始採收，但因今年大果量較少，所以採收的狀況也較少，但果農已經動起來，自發性組成巡守隊，果園有工寮的，也開始有果農進駐守夜。

果農發現台南今年的「保柚專案」已開始展開，但過去熟悉的警察巡邏車卻還沒看到，不少農民憂心忡忡，耽心護柚專案取銷了；縣議員王又民得知消息後，今天與文旦農代表前往斗六警分局了解護柚專案執行狀況，也剛好碰上警方舉辦「護柚專案」預備會議。

副分局長李仁表示，警方平時就有「護農專案」，巡邏車會固定巡邏產業道路，等護柚專案實施時，再加強巡邏密度，依慣例文旦在白露前15天前才會開始採收，警方的「護柚專案」也會同時執行，將於夜間加強巡邏，確保零失竊，時間應該在8月25日，但農民這麼關心，護柚專案將提前至明天開始，以安民心。

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